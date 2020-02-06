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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Bade İşçil, oğlu Azur ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Sokakta dondurma yerken objektiflere takılan İşçil, "Yapmayın. Şu an çocuklar gibi utandım" dedi.

İşçil, muhabirlerin "Hava soğuk değil mi?" sorusuna ise, "Bence de soğuk ama Azur tutturunca ruh halim için en iyisi bu diye düşündüm, kolay gelsin" yanıtını vererek yoluna devam etti.