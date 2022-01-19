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Bade İşçil: Beni nasıl tanıdınız? - Magazin Haberleri

Bade İşçil: Beni nasıl tanıdınız?

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Bade İşçil, kendisini çeken gazetecilere el sallamayı ihmal etmedi. Soğuğa karşı korunmak için kat kat giyindiği görülen ünlü oyuncu, "Bravo, beni bu halimle nasıl tanıdınız?" dedi

19.01.2022 - 07:41 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Aşk 101", "Ufak Tefek Cinayetler", "Ezel" ve "Kuzey Güney" gibi birçok projede rol alan oyuncu Bade İşçil (38), önceki gün Emirgan’da objektiflere yansıdı. Havanın soğuk olmasından dolayı sıkı giyindiği görülen İşçil, koronavirüse karşı maskesini de takmayı ihmal etmedi.

  • "BENİ NASIL TANIDINIZ?"

    Bade İşçil, kendisini zar zor tanıyan gazetecileri görünce el sallayarak, selam verdi. Ünlü oyuncu, muhabirlere, "Bravo, beni bu halimle nasıl tanıdınız?" dedi. Alışveriş için dışarı çıktığını dile getiren İşçil, daha sonra evine doğru yürüdü.

  • "ÇEKMEYİN, BEN O DEĞİLİM!"

    İki ay önce de Etiler'de görüntülenen Bade İşçil, kahve almak için bir dükkanda sıra beklerken objektiflere yansımıştı.

    İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Çekmeyin arkadaşlar, ben Bade değilim." diyerek, esprili bir açıklama yapmıştı.

  • BEKLEMEKTEN SIKILINCA VAZGEÇTi

    Ardından sıkılan ve kahve almaktan vazgeçen ünlü oyuncu, "Burayı bekleyemem, size kolay gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

    Soruları yanıtsız bırakan Bade İşçil, daha sonra hızla gözlerden kaybolmuştu.

  • "AŞIK OLDUKTAN SONRA FAKİR DE ZENGİN DE FARK ETMEZ"

    Öte yandan oyuncu, daha önce muhabirlerin, "Fakir biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna yanıt vermişti.

    İşçil, "Ben aşık olduktan sonra fakir falan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz. Kadın zengin, baştan yaratıyor. Fakir de, zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım." demişti.

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