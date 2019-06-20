Expressen'in haberine göre Malmö forması giyen orta saha oyuncusu Fouad Bachirou'nun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Beşiktaş'ın Malmö ile bu transfer için henüz resmi olarak temasa geçmediği de kaydedildi.

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncu da gazeteye verdiği röportajda, "Yakın çevremden Beşiktaş'ın bana olan ilgisini duydum. Ne kadar ciddi olduklarını bilmiyorum ama bu durum beni memnun etti. Beşiktaş büyük bir kulüp. Onlar karşı oynama fırsatı bulmuştuk. Çılgın bir taraftar kitlesi ve harika bir hikayeleri var. Şu anda Malmö'de olmaktan ötürü mutluyum ve şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Daha sonra neler olacağını göreceğiz. Ama her zaman söylediğim gibi, hedefim daha büyük bir kulüp ve daha iyi bir ligde oynamak" ifadelerini kullandı.