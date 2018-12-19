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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı bir operasyonla, alt çene kemiğinde kanser gelişen 74 yaşındaki bir hastaya, alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ve etraf dokusu yapıldı.
İHA'nın haberine göre; çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 74 yaşındaki K.S., ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan A. Köse ve ekibinden Doç. Dr. A. Emre Koçman ile araştırma görevlilerinin de eşlik ettiği 6 saatlik operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.
MİKRO CERRAHİ TEKNİKLERİ KULLANILDI
Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen hastaya, kanserli 8 santimlik çene kemiği çıkarıldıktan sonra alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ve etraf dokusu yapıldı. Böylece hastanın çene ve ağız fonksiyonlarının kanser öncesi haline dönmesi sağlandı. İleri mikro cerrahi tekniklerinin kullanıldığı bu operasyonda, bacak kemiğinin damarları çene bölgesindeki damarlar ile birleştirildi. Bu sayede bacak kemiğinin yeni bölgesine uyumu ve her iki kemiğin birbirine kaynamasının kolaylaşması amaçlandı.
BU KEMİK KANSERİ NADİR GÖRÜLÜYOR
Operasyonla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aydan A. Köse, “Nadir görülen bu kemik kanseri tipinde cerrahi tedavi çoğu zaman tek seçenektir. Böyle durumlarda büyük miktarda kemik parçası çıkarılması gerektiğinde hastanın yüz görünümünün bozulmasının yanı sıra alt çene kaybı nedeniyle beslenme fonksiyonları da olumsuz etkilenebilmektedir. Serbest doku nakli olarak adlandırılan bu operasyonlarda iki farklı alanda çalışılması ve damar onarımlarının mikroskop altında yapılması uzun operasyon sürelerini gerektiriyor. Hastanın başka genel sağlık problemlerinin olması durumunda ise riskli durumlar ortaya çıkabilir. Hastamızın ileri yaşına rağmen gerek ek sağlık probleminin olmaması gerekse tedaviye uyumlu olması nedeniyle operasyon ve operasyon sonrası süreçler son derece başarılı ve sorunsuz geçti. Hastamız operasyondan bir gün sonra gıda alımına başladı ve kısa sürede taburcu oldu. Tıp Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı toplumda eksik tanınmakta ve branşımızın yalnızca estetik cerrahi işlemler ile sınırlı olduğu sanılmaktadır. Oysa çeşitli doğumsal anomaliler, tümör/kanser veya kaza nedenli çeşitli doku kayıplarının tedavisi ve onarımında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak biz hizmet veriyoruz. Anabilim Dalı olarak ayrıca gerektiğinde diğer branşların olgularına da kapanmayan veya kapatılamayan yaralar sebebiyle yardım ve destek sağlıyoruz” dedi.
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