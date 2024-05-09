Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı ortaya çıktı

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Donny adında bir komedyenin kariyerinde ilerlemek isterken çalıştığı bara gelen Martha adında bir kadına çay ikram etmesinin ardından hayatının kabusa dönmesini anlatan Netflix'in 6 bölümlük mini dizisi Baby Reindeer tüm dünyada olay yarattı.

Nisan ayında yayınlanan dizi bir ayda 60 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Aylarca Martha tarafında takip edilen, binlerce SMS, yine binlerce e-mail alan; Martha'nın tacizlerine, hakaretlerine maruz kalan Donny dizinin yaratıcısı Richard Gadd'dan başkası değildi.

Donny'i dizinin yaratıcısı ve olayın kahramanı Richard Gadd oynuyor.

Gadd'ın anne-babasını izlemeleri konusunda uyardığını söylediği, kendi başında geçen olaylardan küçük değişiklerle uyarladığı diziyi izleyen herkes Martha'nın kim olduğunu merak ediyordu.

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The real-life Martha from Baby Reindeer breaks cover and gives me her first TV interview about the smash hit Netflix show.

Fiona Harvey wants to have her say & ‘set the record straight.’

Is she a psycho stalker?

Find out tomorrow on ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/MxaE5SEiTa — Piers Morgan (@piersmorgan) May 8, 2024 İşte gerçek hayattaki Martha önceki gün ortaya çıktı. Fiona Harvey adlı İskoç avukat dizide anlatılan 'tacizci' Martha'nın kendisi olduğunu iddia etti. Sansasyonel röportajlarıyla tanınan İngiliz gazeteci Piers Morgan, Harvey'in kendisine konuşacağını açıkladı. Dizide anlatılan Martha'nın kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, Piers Morgan'a konuşacak. Röportajı X (eski adıyla Twitter) hesabından, Fiona Harvey'le bir fotoğrafını paylaşarak duyuran Morgan, Harvey'in hikayenin bir de kendi açısında dinlenmesini istediğini söyledi ve sordu: "O gerçekten bir psikopat mı öğreneceksiniz."