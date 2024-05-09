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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı ortaya çıktı

        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı ortaya çıktı

        Takıntılı bir kadın tarafında aylarca takip ve taciz edilen komedyen Richard Gadd'ın kendi gerçek hayat öyküsünden uyarladığı, Netflix'in olay yaratan dizisi, Baby Reindeer'da 'tacizci Martha' olarak tanıtılan İskoç avukat Fiona Harvey, gazeteci Piers Morgan'a konuşma kararı aldı: "Martha benim. Hikayeyi bir de benden dinleyin!"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:53
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        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
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        Donny adında bir komedyenin kariyerinde ilerlemek isterken çalıştığı bara gelen Martha adında bir kadına çay ikram etmesinin ardından hayatının kabusa dönmesini anlatan Netflix'in 6 bölümlük mini dizisi Baby Reindeer tüm dünyada olay yarattı.

        Nisan ayında yayınlanan dizi bir ayda 60 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Aylarca Martha tarafında takip edilen, binlerce SMS, yine binlerce e-mail alan; Martha'nın tacizlerine, hakaretlerine maruz kalan Donny dizinin yaratıcısı Richard Gadd'dan başkası değildi.

        Donny'i dizinin yaratıcısı ve olayın kahramanı Richard Gadd oynuyor.
        Donny'i dizinin yaratıcısı ve olayın kahramanı Richard Gadd oynuyor.

        Gadd'ın anne-babasını izlemeleri konusunda uyardığını söylediği, kendi başında geçen olaylardan küçük değişiklerle uyarladığı diziyi izleyen herkes Martha'nın kim olduğunu merak ediyordu.

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        İşte gerçek hayattaki Martha önceki gün ortaya çıktı. Fiona Harvey adlı İskoç avukat dizide anlatılan 'tacizci' Martha'nın kendisi olduğunu iddia etti.

        Sansasyonel röportajlarıyla tanınan İngiliz gazeteci Piers Morgan, Harvey'in kendisine konuşacağını açıkladı.

        Dizide anlatılan Martha'nın kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, Piers Morgan'a konuşacak.
        Dizide anlatılan Martha'nın kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, Piers Morgan'a konuşacak.

        Röportajı X (eski adıyla Twitter) hesabından, Fiona Harvey'le bir fotoğrafını paylaşarak duyuran Morgan, Harvey'in hikayenin bir de kendi açısında dinlenmesini istediğini söyledi ve sordu: "O gerçekten bir psikopat mı öğreneceksiniz."

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        #Baby Reindeer
        #Richard Gadd
        #Piers Morgan
        #Netflix
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