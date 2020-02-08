Babil 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Babil'de heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. İrfan oğlunun ameliyatı için artık her şeyi göze aldı. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola girdi. Bölümün sonunda İlay büyük bir patlamanın ortasında kaldı. İrfan, İlay'ı kurtarabilecek mi? Dizinin yeni bölüm fragmanında ise İrfan'ın Süleyman'dan yardım istediği görülüyor. Babil 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm özeti haberimizde...

BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan her şeyi göze alıyor!

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor.

İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.