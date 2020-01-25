Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisi 2. bölümü ile dün akşam seyirciyle buluştu. Son bölümde İrfan zor bir kararla karşı karşıya kalıyor. Dizinin sevenleri ise "Babil 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu merak etmeye başladı. İşte Babil 3. bölüm fragmanı ve son bölüme dair ayrıntılar...

BABİL 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BABİL 2. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan, artık hayatının en zor sınavında!

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman’la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan’ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan’la uğraşırken Kudret’le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz’in zamanı azalırken İrfan Egemen’le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

BABİL 2. BÖLÜM İZLE

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

Halit Ergenç (İrfan): 7 yaşındaki oğlu Deniz için elinden geleni yapan bir ekonomi profesörü.

Ozan Güven (Egemen): İrfan'ın çocukluk arkadaşı ve en yakın dostu.

Aslı Enver (Ayşe): İrfan'ın başı beladayken karşısına çıkan genç kız. Aynı zamanda Süleyman'ın asistanı.

Birce Akalay (İlay): Süleyman'ın sevgilisi ve İrfan'ın eski aşkı.

Nur Fettahoğlu (Eda): İrfan'ın eşi, Deniz'in annesi.

Mesut Akusta (Süleyman): İlay'ın sevgilisi ve karanlık iş adamı.

Beren Kasımoğulları (Deniz): İrfan'ın hastalığa yakalanmış oğlu.

Aydan Koptur (Aydan): Ayşe'nin arkadaşı olan Polis yardımcısı.