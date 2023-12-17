DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Nazırlar Caddesi üzerindeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşinden ayrılan ve yalnız yaşayan 4 çocuk babası Nazım Başargan (fotoğrafta), psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Cem Başargan ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. (Fotoğraf: DHA)