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        Haberler Sağlık Babasının yüzünün nakledildiği Uğur'la duygulandıran görüşme | Sağlık Haberleri

        Babasının yüzünün nakledildiği Uğur'la duygulandıran görüşme

        Türkiye'de 13 yıl önce ilk yüz nakli yapılan 33 yaşındaki Uğur Acar, naklin yıl dönümünde donör Ahmet Kaya'nın 35 yaşındaki kızı Emine Kaya ile görüştü. Duygulandıran görüntülü görüşme sonrası Acar, yaş pasta keserek ikinci hayatının 13'üncü yılını kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:13
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        "Babamın yüzü Uğur'da yaşıyor"
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin yaptığı, Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı ile yeni hayatına başladı.

        Yüzündeki yanıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakan Acar, liseyi dışarıdan bitirdi. 2022 yılında diplomasını alan Uğur Acar, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) geçerli puan aldı. Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisi süren Acar, KPSS'den aldığı puanla üniversitenin kadrolu personeli oldu.

        Akdeniz Üniversitesi'nde çalışırken diğer yandan üniversite sınavına hazırlanan Uğur Acar'ın hayatını değiştiren yüz naklinin üzerinden 13 yıl geçti. 13 yıllık sürede Akdeniz Ünivesitesi'nde sağlık durumu yakından izlenen Acar, vefalı tavrıyla da takdir topluyor.

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        "BABAMIN YÜZÜ UĞUR'DA YAŞIYOR"

        Donör Ahmet Kaya'nın yüzünü bağışlayan ailesiyle bağını hiç koparmayan Uğur Acar, kendisine ikinci hayat sunan aileyle sık sık görüşüyor. Sık sık telefonla görüntülü görüşen Acar, ailenin bir ihtiyacı olup olmadığını her fırsatta soruyor.

        Ahmet Kaya'nın kızı Emine Kaya ile gerçekleşen görüntülü görüşmelerde zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Babasının yüzünü gördüğü Uğur Acar'dan dua isteyen Emine Kaya, “Uğur ile artık aile olduk. Sağ olsun her türlü sıkıntımıza koşuyor. Onunla görüntülü görüşünce biz de mutlu oluyoruz. Babam 13 yıl önce yaşamını yitirdi ama yüzü hala Uğur'da yaşıyor" dedi.

        Acar ise aile olarak kabul ettiği Kaya ailesinin her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Uğur Acar, “Görüntülü arıyorum sağ olsun onlar da her fırsatta görüşüyorlar. Allah Ahmet Kaya ağabeyimizden razı olsun. Bana ikinci hayat fırsatı sundu. 13 yıl geçti çok uzun bir zaman ama hala aile ile bağımızı koparmadık" diye konuştu.

        "SAĞLIĞINA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR"

        Nakli gerçekleştiren ekibin başındaki, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, 13 yıl önce gerçekleştirdikleri operasyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve o dönemler çok dikkat çektiğini söyledi.

        Acar'ın sağlık durumunu sıklıkla ve yakından takip ettiklerini anlatan Prof. Dr. Özkan, "Uğur sağlığına çok dikkat etmeli. Beslenmesinden uyku düzenine çok dikkat etmesi gereken faktörler var. Organ nakli bağışı ne yazık ki hala istediğimiz seviyelerde değil. Yüz nakli bir yana karaciğer, böbrek, rahim, kalp bağışları bile hala çok düşük seviyelerde. Bağışla hayata tutunan hastalarımızın bazılarının aileleri bile organ bağışında donör olmada ne yazık ki olumsuz cevap veriyorlar" dedi.

        Uğur Acar'ın donörün ailesiyle iletişimini sürdürmesinin de güzel bir davranış olduğunu ifade eden Özkan, nakille insanların hayatının bir anda değişebildiğini ve ikinci yaşam imkanı yakaladıklarını söyledi.

        13'üncü yıla özel bir de yaş pasta hazırlandı. Acar, pasta üzerindeki mumları söndürdükten sonra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür etti.

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        #yüz nakli
        #Türkiyenin ilk yüz nakli
        #Uğur Acar
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