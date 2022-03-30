Küçük Cesim, babasının tahtadan yaptığı tekerlekli sandalyeyle okula gidiyor

AA

İdlib'in batısındaki Zehra köyündeki evlerine yedi yıl önce düzenlenen topçu saldırısıyla beline isabet eden şarapnel parçası yüzünden fiziksel engelli hale gelen Cesim, arkadaşlarıyla oynayabilme hayali kuruyor.

Okula gidebilmek için kardeşleri ve arkadaşlarının yardımıyla her gün 2 kilometre yol kat eden 6. sınıf öğrencisi Cesim, eğitimine daha rahat koşullarda devam edebilmek için destek bekliyor.

Okula zorlanmadan gidebilmek için akülü tekerlekli sandalye isteyen Bilal Cesim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin evlerine düzenlediği topçu saldırısında iki kardeşiyle yaralandığını ve felçli kaldığını söyledi.

Felçli olmasına rağmen eğitimini tamamlamak istediğini vurgulayan Cesim, "Allah'tan umutluyum. Yürüyeceğim ve üniversiteyi de bitireceğim" dedi.

Cesim, okulunun evine uzak olduğunu, maddi imkansızlıktan nedeniyle de okula gidebilmek için babasıyla tahtadan tekerlekli sandalye yaptıklarını dile getirdi.

Cesim, "Öğrenmeyi çok seviyorum. Notlarım iyi. Umarım kısa sürede ameliyat olurum. Bunu kullanmak çok zor" ifadelerini kullandı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.