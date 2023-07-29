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        Haberler Yaşam Babasının emaneti leylek yuvalarının bakımını 30 yıldır aksatmıyor

        Babasının emaneti leylek yuvalarının bakımını 30 yıldır aksatmıyor

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Akbudak Mahallesi'nde yaşayan Rahmi Özkütükçü, 30 yıldır evlerinin bahçesindeki ağaçlarda bulunan leylek yuvalarının bakımını yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:19
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          Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Akbudak Mahallesi'nde yaşayan Rahmi Özkütükçü çocukluk döneminde babası ve amcalarının leylekler için yuva hazırlamasını ve mevcut yuvaları onarmasını izledi.

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          Büyüklerinin hayvan sevgisinden etkilenen Özkütükçü, 16 yaşından bu yana leyleklerin yuvalarına bakıyor.

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          Çiftçilikle geçimini sağlayan 46 yaşındaki Özkütükçü, bahçedeki iki büyük ağacın tepesine uzun tahta parçaları çakılarak yapılan yuvaları titizlikle koruyor.

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          Yıllar içinde yuvalardaki bozulan tahtaları yenileriyle değiştiren Özkütükçü, yuvayı saran ağaç dallarını da buduyor.

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          "GELDİKLERİNDE DE ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

          Rahmi Özkütükçü, rahmetli babasının sağlığında sürekli evin çatısına leylekler için yuva yaptığını söyledi.

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          Bunun kendisini etkilediğini anlatan Özkütükçü, "Babadan, dededen, amcadan dolayı sevdik bunu, ille de burada yuva olması lazım. Rahmetli amcam İstanbul'da oturuyordu, telefon eder 'Leylekler geldi mi?' diye sorardı" dedi.

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          Özkütükçü, 16 yaşından itibaren evlerinin bahçesinde bulunan ağaçların tepesine yuva kurmaya başladığını belirtti.

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          "Leyleklerin mart ayında geleceklerini bildiğim için yuvalara tahta koyuyorum, onlar çalısını taşıyor. Yuvaya ağacın dalı sarıyor, onları temizliyorum ki hayvan rahat konsun. Yuvaya gelir gelmez anlıyorum.

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          Kışın martta kar yağdı, onlara yulaf, buğday ve arpa verdim. Kar yağdığında yem koyuyorum hemen geliyorlar, kaçmıyorlar, insana yakın hayvanlar." diyen Özkütükçü, bu yıl yuvalardan birinde 5 leylek bulunduğunu, diğerinin ise boş olduğunu söyledi.

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          Özkütükçü, her yıl leyleklerin gelmesini heyecanla beklediğini anlatarak, leyleklerin bölgeye göç ettiği dönemi dört gözle beklediğini aktardı.

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          "Kış bizim için zor geçiyor, 'Şu leylekler gelse de biraz sevinsek' diyoruz. Geldiklerinde de çok mutlu oluyoruz. Sabah ezanıyla ötmeye başlıyorlar, bunları dinlemek bambaşka bir şey.

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          Leylekler bölgeden ağustosun sonuna doğru göç ediyor" ifadelerini kullanan Özkütükçü, onlar bölgeden ayrıldığında büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

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          Rahmi Özkütükçü, bu hayvanların sevilmesi ve korunması gerektiğini kaydetti.

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