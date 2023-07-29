Babasının emaneti leylek yuvalarının bakımını 30 yıldır aksatmıyor
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Akbudak Mahallesi'nde yaşayan Rahmi Özkütükçü, 30 yıldır evlerinin bahçesindeki ağaçlarda bulunan leylek yuvalarının bakımını yapıyor
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Akbudak Mahallesi'nde yaşayan Rahmi Özkütükçü çocukluk döneminde babası ve amcalarının leylekler için yuva hazırlamasını ve mevcut yuvaları onarmasını izledi.
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Büyüklerinin hayvan sevgisinden etkilenen Özkütükçü, 16 yaşından bu yana leyleklerin yuvalarına bakıyor.
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Çiftçilikle geçimini sağlayan 46 yaşındaki Özkütükçü, bahçedeki iki büyük ağacın tepesine uzun tahta parçaları çakılarak yapılan yuvaları titizlikle koruyor.
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Yıllar içinde yuvalardaki bozulan tahtaları yenileriyle değiştiren Özkütükçü, yuvayı saran ağaç dallarını da buduyor.
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"GELDİKLERİNDE DE ÇOK MUTLU OLUYORUZ"
Rahmi Özkütükçü, rahmetli babasının sağlığında sürekli evin çatısına leylekler için yuva yaptığını söyledi.
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Bunun kendisini etkilediğini anlatan Özkütükçü, "Babadan, dededen, amcadan dolayı sevdik bunu, ille de burada yuva olması lazım. Rahmetli amcam İstanbul'da oturuyordu, telefon eder 'Leylekler geldi mi?' diye sorardı" dedi.
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Özkütükçü, 16 yaşından itibaren evlerinin bahçesinde bulunan ağaçların tepesine yuva kurmaya başladığını belirtti.
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"Leyleklerin mart ayında geleceklerini bildiğim için yuvalara tahta koyuyorum, onlar çalısını taşıyor. Yuvaya ağacın dalı sarıyor, onları temizliyorum ki hayvan rahat konsun. Yuvaya gelir gelmez anlıyorum.
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Kışın martta kar yağdı, onlara yulaf, buğday ve arpa verdim. Kar yağdığında yem koyuyorum hemen geliyorlar, kaçmıyorlar, insana yakın hayvanlar." diyen Özkütükçü, bu yıl yuvalardan birinde 5 leylek bulunduğunu, diğerinin ise boş olduğunu söyledi.
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Özkütükçü, her yıl leyleklerin gelmesini heyecanla beklediğini anlatarak, leyleklerin bölgeye göç ettiği dönemi dört gözle beklediğini aktardı.
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"Kış bizim için zor geçiyor, 'Şu leylekler gelse de biraz sevinsek' diyoruz. Geldiklerinde de çok mutlu oluyoruz. Sabah ezanıyla ötmeye başlıyorlar, bunları dinlemek bambaşka bir şey.
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Leylekler bölgeden ağustosun sonuna doğru göç ediyor" ifadelerini kullanan Özkütükçü, onlar bölgeden ayrıldığında büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
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Rahmi Özkütükçü, bu hayvanların sevilmesi ve korunması gerektiğini kaydetti.
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