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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını öldürüp bidona koymuş! | Son dakika haberleri

        Babasını öldürüp bidona koymuş!

        Mersin'de emekli öğretim görevli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cansız bedeni plastik bidonun içinde bulunmuştu. Cinayetle ilgili oğlu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:09
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        Babasını öldürüp bidona koymuş!
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisinin 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

        Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in (77) cesedinin, 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varilde bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz'in (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlının, ifadesinde, babasını evde hareketsiz yatarken bulduğunu, daha sonra cesedi ticari taksiyle alana götürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

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        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Selahattin Doludeniz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Doludeniz'in naaşı toprağa verildi.

        Emekli öğretim görevlisinin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporuyla belli olacak.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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