Artvin'de sel ve heyelan
Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar meydana geldi
- 1
Artvin'in Arhavi ilçesinde aralıklı etkili olan sağanak sonucu Musazade Mahallesinde bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki iş yeri, ev ve depolar suyla doldu.
- 2
İlçedeki su kanalları ve rögarların tıkanmasıyla cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
- 3
Arhavi'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi ile bazı köy yolları heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
-
- 4
İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresinin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.
- 5
Arhavi Belediyesinden yapılan açıklamada, "AFAD uyarısında belirtildiği üzere bölgemizde gerçekleşen aşırı yağışlardan dolayı su alma havzası su seviyesi aşırı yükseldiğinden ve kirlilik oranı kullanılamaz durumda olduğundan dolayı su alımı kesilmiştir. Bugün saat 17.00de geçici süreliğine su kesintisi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
- 6
-
- 7
- 8