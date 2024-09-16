Artvin'de sel ve heyelan

Arhavi Belediyesinden yapılan açıklamada, "AFAD uyarısında belirtildiği üzere bölgemizde gerçekleşen aşırı yağışlardan dolayı su alma havzası su seviyesi aşırı yükseldiğinden ve kirlilik oranı kullanılamaz durumda olduğundan dolayı su alımı kesilmiştir. Bugün saat 17.00de geçici süreliğine su kesintisi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.