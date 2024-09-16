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        Haberler Gündem Başkentte trafikte makas atan sürücü gözaltına alındı - En Son Haberler

        Başkentte trafikte makas atan sürücü gözaltına alındı

        Başkentte makas atarak hem trafiği tehlikeye soktu hem de yürekleri ağza getirdi. Üstüne üstlük bu anları sosyal medyada paylaştı. Aracı takibe alan ekipler, dün şüpheli A.Y.A'yı Eskişehir Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu ve gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:53
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        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
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        Başkentte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada yayınlayan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aracıyla makas atıp tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

        Aracı takibe alan ekipler, dün şüpheli A.Y.A'yı Eskişehir Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu ve gözaltına aldı.

        Şüphelinin, 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesinin 2 ay süreyle iptal edildiği ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacağı öğrenildi.

        Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

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        #ankara
        #trafikte makas
        #haberler
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