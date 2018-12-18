Yan yana toprağa verildiler

Merkez Burç Mahallesi'ndeki evde geçen pazar akşamı meydana gelen olayda, emekli jandarma astsubay Muzaffer Danış, evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Nur Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. DHA'nın haberine göre, büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına beylik tabancasıyla ateş açan Muzaffer Danış aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.



'SEN ÇOCUĞUNU AL DİĞER ODAYA GEÇ'



Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Nur Danış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış da ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'ne kurtarılamadı.

Olay sırasında ailenin büyük kızı Özge (25) ile 1.5 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, baba Muzaffer Danış'ın kızına "Sen çocuğunu al diğer odaya geç" dedikten sonra eşi ve kızını vurarak intihar ettiği belirtildi.



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER



Burdur Devlet Hastanesi morguna konulan anne Nilüfer Danış ile kızı Gizem Nur Danış'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Oğuzhan Danış ile ablası Özge Danış büyük üzüntü yaşadı. İki kardeş Nilüfer Danış ile Gizem Nur Danış'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Ulu Cami'ye getirilen anne- kız için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı. Anne- kız daha sonra Sultandere Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Muzaffer Danış'ın cenazesinin de ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.



