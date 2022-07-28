'Babamı Kim Öldürdü?' Küçükçiftlik Park'ta

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun renkli programı ağustos ayında, Moda Sahnesi’nin “Babamı Kim Öldürdü?” ve Tatbikat Sahnesi’nin “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunlarıyla devam ediyor.
3 Ağustos Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun konuğu, tek kişilik oyunu “Babamı Kim Öldürdü?” ile Moda Sahnesi olacak. Fransa’nın genç yazarlarından Edouard Louis’nin üçlemesinin, aynı adlı son romanından oyunlaştırılan “Babamı Kim Öldürdü?”de Onur Ünsal olağanüstü oyunculuğuyla övgü topluyor. İşçi sınıfı ailesinde yaşadıklarından yola çıkarak romanlarında ırkçılık, sömürü, cinsiyetçilik, ekonomik bunalım, nefret suçu, ayrımcılık temalarını işleyen Louis, “Babamı Kim Öldürdü?”de benzer temalar üzerinden babasıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor. Bir işçi olan babasının erkeklik, işçilik, aile gibi olgulara yaklaşımını ve bu yaklaşımındaki açmazların fark edilmesini sağlıyor. İşçiliği değişmez bir kader gibi giyinen babası, geçirdiği iş kazası sonucunda yatalak kalır. Edouard bunun sorumlusu olarak devleti görür ve babasının başına gelen felaketten devleti sorumlu tutar. Ayberk Erkay’ın dilimize çevirdiği oyunun yönetmenliğini Kemal Aydoğan üstlenirken müzikleri ise Dengin Ceyhan’ın imzasını taşıyor.
Tatbikat Sahnesi’nin kült oyunu “Bir Delinin Hatıra Defteri” ise 4 Ağustos Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. Nikolay Vasiliyeviç Gogol’un ölümsüz eserini, Erdal Beşikçioğlu’nun olağanüstü performansıyla buluşturan “Bir Delinin Hatıra Defteri”nin uyarlamasını ve yönetmenliğini M. Cem Emüler üstleniyor. Çar 1. Nikolay’ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenen ve günlük formatında ilerleyen “Bir Delinin Hatıra Defteri”, başkahraman Poprişçin’in deliliğe doğru gidişini anlatır. Poprişçin’in yaşadığı sıkıcı ve tekdüze hayata, bir de müdürünün kızına duyduğu aşk eklenince içinde bulunduğu girdap iyice büyür. Aksentin İvanoviç Poprişçin’in baskıcı sistemde boyun eğmeme çabaları ve yaşadığı psikolojik gel-gitler, kendisini İspanya Kralı sanmasına kadar devam eder ve akıl hastanesine kapatılmasıyla son bulur.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2022 Programı
3 Ağustos Babamı Kim Öldürdü? – Moda Sahnesi
4 Ağustos Bir Delinin Hatıra Defteri – Tatbikat Sahnesi
10 Ağustos Deli Bayramı – DasDas
11 Ağustos Ağaçtaki Kız – DasDas
17 Ağustos Doğal Afet – Tiyatro Germinal
18 Ağustos Kuşlar – Semaver Kumpanya
23 Ağustos Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu
25 Ağustos Eylül – SıfırPozitif
31 Ağustos Baba Kız – Müjdat Gezen Tiyatrosu
2 Eylül Biraz Eksik Yaz Gecesi, Biraz Fazla Rüyası – Kumbaracı50
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'Babamı Kim Öldürdü?' Küçükçiftlik Park'ta/babami-kim-oldurdu-kucukciftlik-park-ta-3480774
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