"KENDİ YAZDIĞIM SENARYOYU YÜZÜME VURDU"

Ege Tanman, 'Babam ve Oğlum'un setinde unutamadığı bir anısını da paylaştı: Senaryoya bütünüyle hâkimdim. Dedemin bana kamera hediye ettiği bir sahne vardı. Orada Çağan Ağabey, göz kırpmayarak gülümsememi söylemişti. Fakat daha önceki sahnelerde Deniz’in tek gözünü kırpamadığına dair bir notu okumuştum. Ben de 'Deniz daha önce göz kırpmayı bilmiyordu, iki gözünü birden kapatıyordu' dedim. Çağan Irmak durdu ve 'Küçücük çocuk kendi yazdığım senaryoyu yüzüme vurdu. 5 dakika mola' dedi. İşimi bu derece sahiplendiğim için de mutlu oldu tabii...