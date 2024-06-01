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        Babalar Günü ne zaman? 2024 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

        Her yıl Haziran ayında Babalar Günü kutlanıyor. Bu anlamlı günde babalarına minnet duygularını göstermek isteyene çocuklar ise hediye ve küçük sürprizlerle Babalar Günü'nü kutlayacak. Peki Babalar Günü ne zaman? 2024 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:35
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          Babalar Günü için geri sayım başladı. Evrensel olarak dünya genelinde kutlanan Babalar gününde hediye alacaklar ve günün önemine ilişkin etkinlikler düzenleyecekler ise Babalar Günü tarihini merak ediyor. Peki Babalar Günü ne zaman? 2024 Babalar Günü’ne kaç gün kaldı?

        • 2

          BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

          Her sene haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelen Babalar Günü bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak.

          BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

          Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

        • 3

          1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

          Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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