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'Babalar Günü'nde oğlunu tabancayla vurdu

Karaman'da baba ile oğlunun 'Babalar Günü'nde çıkan tartışması kanlı bitti. Halit Ö., evlerinin bahçesinde oğluna tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

20.06.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Karaman'da 'Babalar Günü'nde dehşet: oğlunu vurdu!
'Babalar Günü'nde oğlunu vurdu
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DHA

Karaman'da, 'Babalar Günü'nde babası tarafından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye (26) tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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