Babaevini ziyarete gelen astsubayın kahreden ölümü

İHA

Samsun'da evinin terasından düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31) hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31) memleketi Samsun'da babasını ziyarete geldi.

TERASIN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

Bir çocuk babası astsubay Erhan Baş, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki babaevinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı. Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erhan Baş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürek dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.