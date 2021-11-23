DEVA Partisi Genel Başkanı ve Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan doların 12 lirayı aşması üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Babacan mesajında "Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık" ifadelerini kullandı.