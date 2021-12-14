Baba Vanga 2022 kehanetleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor. Daha önce de birçok kehanetleri tuttuğu görülen Baba Vanga'nın 2022 yılı yaptığı açıklamalar araştırılıyor. İşte 2022 yılı baba vanga kehanetleri...

BABA VANGA 2022 KEHANETLERİ NELER?

1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.

Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

3- İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga’nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.

Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

4- UZAYLILAR SALDIRACAK

Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.

5- KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.

Baba Vanga, Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR

Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor…

Bazı uzmanlar Baba Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga’nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.