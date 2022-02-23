Salı akşamı en çok izlenen dizi 'Baba' oldu!

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle ses getiren ve başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç kuşağın başarılı yıldızı Tolga Sarıtaş'ı buluşturan dizi 'Baba' ikinci bölümüyle adını üst sıralara yazdırarak Salı akşamına damgasını vurdu.

Ödemiş'ten İstanbul'a ailesiyle birlikte hiç bilmediği bir hayata adımını atan Emin Saruhanlı yaşadığı yorgunluk ve stresle birlikte hastalığının belirtilerini görmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde gözünü Ödemiş'teki evinde açan ve çaresizce sokaklarda dolaşan Emin, Kadir'den İstanbul'a gelmesini istedi. Babasındaki değişimi anlayamayan Kadir isteğini ilk aşamada reddetse de Cemal'in "Babanın sana ihtiyacı" var sözleri üzerine durumun ciddiyetinin farkına vardı ve sonunda babasıyla gitmeye karar verdi. Kadir ve Emin'in arabası Ödemiş'ten İstanbul'a doğru yola çıktı. Bu durum, şüphesiz Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecekti.

İZLEYİCİNİN TERCİHİ 'BABA' OLDU, SOSYAL MEDYA #HIRKALILAR'I KONUŞTU!

'Baba', ikinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.27 izlenme oranı (reyting), 13.37 izlenme payı (share), AB'de 5.73 izlenme oranı (reyting), 13.40 izlenme payı (share) elde ederek bu kategorilerde dün akşam en çok izlenen dizi oldu. TOTAL'de 5.25 izlenme oranı (reyting) 11.59 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. Bölüm etiketi #Hırkalılar ise Twitter Türkiye'de 8 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

SARUHANLI AİLESİ KADİR'İ GERİDE BIRAKARAK İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Emin Saruhanlı'nın ailesiyle birlikte İstanbul'a, Saruhanlı köşküne adım attığı sırada tahliye olup geri dönen ve boş bir evle karşılaşan Kadir Saruhanlı şoke oldu. Babası Emin'den duyduğu "Kendi aileni kur!" sözleri üzerine büyük bir yıkım yaşayan Kadir, ailesinin kendisinden habersiz İstanbul'a gitmesini anlamaya çalıştı. Bu sırada köşkü gezen Emin, odaları ailesine paylaştırdı ancak daha önce daireleri olan ev halkı, tek bir odaya sıkışmaktan memnun kalmadı. Babasının sözlerinden çok etkilenen Kadir, Cemal'le dertleşirken ilk defa onu dinleyeceğini söyledi ve ailesini kurmaya karar verdi.

EMİN SARUHANLI ORNAZ HOLDİNG'E ADIM ATTI

Evin düzenini öğrenmeye çalışan Emin'in ilk misafiri Ornaz Holding CEO'su Burak Aslan olurken Burak, holdingde bekleyen işlerin önemini ve aciliyetini vurguladı. Burak'ın gitmesinin ardından çalışma odasında oturan Emin ayaklarında ıslaklık hissettiği anda yeniden Resmiye'nin sesini duydu. Korkuyla başını kaldıran Emin'de yorgunluğun ilk belirtileri kendini gösterdi. İlhan, uçak kazasından haberi olmayan ve düğünün gerçekleştiğini düşünen babası Ferit'ten, haberleri gizlemeye devam etti. Bir yandan da alacaklıları oyalayarak Ornaz Holding krizini çözmeye çalıştı. Emin Saruhanlı ve ailesi hakkında bilgiler toplamak isteyen İlhan, giderek köşeye sıkışıyordu. Burak, Holding'in kuruluşundan bugüne kadar yaptıklarını Emin ve ailesine anlattı. Yaşar, bu büyük holdingin sorumluluğunu almaya cesaret edemezken Servet, her şeyi halledebilecekleri görüşündeydi. Burak, Emin'e kendisiyle görüşmek isteyen Mono Grup'un patronu İlhan Karaçam hakkında bilgiler verdi. Emin, Mehmet Ali Saruhanlı'nın İlhan'dan yüksek bir miktarda kredi aldığını, doğal olarak İlhan'a büyük bir borcu olduğunu söyledi. İkilinin tanışması ise gerilimi yüksek heyecan dolu anlara sahne oldu.

KADİR YILLAR SONRA SEVDİĞİ KADININ KARŞISINA ÇIKTI

Sevdiği kadın Sevil'le yarım kalan hikâyesini tamamlamak için İzmir'e giden Kadir, Sevil'in kendisinden sonra bir evlilik yaptığını; ayrıldığı eşinden Üzüm adında bir kızı olduğunu öğrendi. Emin'in geçmişte Kadir ve Sevil'in ilişkisine onay vermediği, Kadir'i aslında başka biriyle evlendirmek istediği ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Baba'nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Emin ve Kadir yoldayken arabaları bozulunca baba-oğul arasında yeniden bir gerilimin fitili ateşleniyor ve Kadir, "Dört senedir senin yüzünden hapis yatıyorum ben!" sözleriyle babasına sitem ediyor. Kadir'in Ornaz Holding'e adımını attığı tanıtımda İlhan Karaçam ile tanışması büyük heyecan yaratırken, "Kadir'in gelişi, Emin ile sorun yaşayan ve Saruhanlı ailesine karşı planlar yapan İlhan'ı nasıl etkileyecek?" sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor. Yerde yatan Emin'in başına ne geldiği ise merak uyandırıyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!