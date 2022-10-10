Baba oğul tartışması kurşunla bitti!

DHA'da yer alan habere göre inşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli (66), kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli (41) ile tartışmaya başladı.

Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.

Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu.