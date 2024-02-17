Trabzon'da olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tonya ilçesine bağlı Bayara mezrası Şelenküstü mevkiinde meydana geldi.

BABA İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI

Oğlu tarafından öldürülen Cafer Latifoğlu, 51 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Ahmet Kaan (26) ile babası Cafer Latifoğlu (51), mezrada tartışmaya başladı.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancayla babası Cafer Latifoğlu’na ateş etti. Kanlar içinde yığılan Cafer Latifoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENE OTOPSİ YAPILACAK

Cafer Latifoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.