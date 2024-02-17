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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğul kavgasında kanlı son! Trabzon'da oğul babayı vurdu!

        Baba oğul kavgasında kanlı son!

        Trabzon'un Tonya ilçesinde, 51 yaşındaki Cafer Latifoğlu, tartıştığı 26 yaşındaki oğlu Ahmet Kaan Latifoğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.02.2024 - 10:37
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        Baba oğul kavgasında kanlı son!
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        Trabzon'da olay, dün saat 15.00 sıralarında, Tonya ilçesine bağlı Bayara mezrası Şelenküstü mevkiinde meydana geldi.

        BABA İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Oğlu tarafından öldürülen Cafer Latifoğlu, 51 yaşındaydı.
        Oğlu tarafından öldürülen Cafer Latifoğlu, 51 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Ahmet Kaan (26) ile babası Cafer Latifoğlu (51), mezrada tartışmaya başladı.

        BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancayla babası Cafer Latifoğlu’na ateş etti. Kanlar içinde yığılan Cafer Latifoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        CANSIZ BEDENE OTOPSİ YAPILACAK

        Cafer Latifoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

        Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #trabzon
        #Son dakika haberler
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