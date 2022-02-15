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'Baba'nın oyuncuları kim?

Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Baba', bu akşam 20.00’de Show TV ekranlarında başlıyor. Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazı hayatının değişimini konu alacak dizinin senaryosu Ekin Atalar ve Gökhan Horzum’un kaleminden çıkarak Çağrı Bayrak'ın rejisiyle buluşuyor. İşte yapımda rol alan isimler...

15.02.2022 - 11:55 | Güncelleme: TELEVİZYON
HABERTURK.COM

  • EMİN SARUHANLI (HALUK BİLGİNER)

    Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar büyütür işini. Sevilen, saygı duyulan, güvenilir, sözünün eri bir baba.

  • FAZİLET SARUHANLI (AYDA AKSEL)

    Geleneklerine bağlı, yetiştiği örf ve adetlere uygun yaşayan, çocuklarını da öyle yetiştiren sevgi dolu bir anne. Emin’le kırk yedi yıldır evliler. Emin ve çocukları arasında köprü vazifesi görür. Kadir’e çok düşkündür.

  • KADİR SARUHANLI (TOLGA SARITAŞ)

    Emin Saruhanlı’nın en küçük oğlu. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adam. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadele eder.

  • İLHAN KARAÇAM (HAKAN KURTAŞ)

    Ferit Karaçam’ın tek oğlu ve varisi. Babasının hastalığından sonra işlerin başına geçer. İş hayatındaki başarısına rağmen tek isteği babasının onayını almaktır. Bunun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

  • BÜŞRA SARUHANLI KALKAN (ÖZGE YAĞIZ)

    Emin’in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş’teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet’le evli. Kadir’le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.

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