'Baba'nın oyuncuları kim?

BİNNUR SARUHANLI (SEDEF AKALIN)

Anaç ve sevecen bir kadın, dört çocuk annesi. Yaşar’la evlenip Saruhanlı ailesinin Ödemiş’teki evine gelmiş. O günden beri, onu gelin olarak seçen Fazilet’i bir gün bile pişman etmemiş.