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Baba ile oğlu sokakta katlettiler!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 44 yaşındaki Abdurrahman Kılıç ve 15 yaşındaki oğlu Salih Kılıç, kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu sokak artasında vurularak öldürüldü. Polisin, olaya karışanları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor

Giriş: 17.04.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da baba ile oğlu sokakta katlettiler! - Son dakika haberleri, Adana haberleri
Baba ile oğlu sokakta katlettiler!
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DHA

Adana'da olay, cumartesi günü, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi.

KAPALI KASA MİNİBÜSTEN ATEŞ AÇTILAR

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sokakta oturan Abdurrahman Kılıç (44) ve oğlu Salih Kılıç (15), beyaz bir kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu vurularak kanlar içerisinde kaldı.

SALİH OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA KILIÇ DA HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu ağır olan baba Kılıç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Baba Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Baba- oğlun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET İDDİASI

AA'da yer alan habere göre olayın, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşandığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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