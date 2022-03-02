'Baba' bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi!

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Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç kuşağın başarılı ismi Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde korku dolu anlar yaşandı. Emin Saruhanlı, bindiği taksicinin derdine kayıtsız kalamayarak adamın evine gitti. Böbrek hastası karısına diyaliz makinesi getirdiğini gören taksici gözyaşlarına hakim olamadı. Yaptığı yardımın verdiği huzurla arabasına yönelen Emin'e mahallenin gençleri saldırdı. Gençler, Emin'i üzerindekileri aldıktan sonra onu bayırdan yuvarlayarak aşağıya attılar. Taklalar atarak düşen Emin'in yerde yattığı korku dolu anlarda nefesler tutuldu.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #DÜNYAYANLIŞ DEDİ

'Baba', üçüncü bölümüyle AB'de 5.18 izlenme oranı (rating), 11.84 izlenme payı (share) elde ederek bu kategoride dün akşam en çok izlenen dizi oldu. ABC1 20+'da 5.62 izlenme oranı (rating), 11.66 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 4.40 izlenme oranı (rating) 9.65 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. Bölüm etiketi #DünyaYanlış Twitter Türkiye'de 7 saat 30 dakika, #Baba etiketi ise 3 saat 45 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KADİR VE EMİN'İN GEÇMİŞLE HESAPLAŞMASI

Saruhanlı ailesinin köşke ve yeni hayatlarına alışmaya çalıştığı bölümde Kadir ve Emin, İstanbul'a doğru yola çıktı. Yol boyunca baba-oğul arasındaki atışmalar dikkat çekerken, arabalarının yolda kalmasıyla ikili bir kez daha geçmişe dönerek hesaplaştı.

Emin ve Kadir eski defterleri açıyor;

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İLHAN VE SERVET TANIŞTI

İlhan, yeni yaşamına hızlıca uyum sağlayan Servet'i gizlice izlemeye başladı. Fırsatını bulduğu anda Servet'e kendini tanıtarak onu akşam yapılacak bir partiye davet etti. Bu sırada Kübra'nın yaptığı bir hamle aile içinde paniğe neden oldu. Şahika'nın abisi Kürşat'ı gazetecilerle dolu köşkün önünden almak için dışarı çıkan Kübra, basın mensuplarına kendini tanıttı. Yaşar, Servet ve Kadircan'ı bir araya toplayan Burak, Kübra'nın gazetecilere konuştuğu görüntüleri izletti. Yaşar, bu durumu Emin'e nasıl açıklayacaklarını düşünürken bunu öğrenen Servet sinirini eski karısı Münevver'den çıkardı.

İlhan ve Servet tanışıyor;

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KADİR HOLDİNGE ADIM ATTI

Emin'in Kadir'le birlikte İstanbul'a doğru geldiğini öğrenen Yaşar; Servet, Büşra ve Kadircan'la birlikte holdinge geçti. İstanbul'a gelen Emin, Kadir'in şirkete gitmesini istedi. Saruhanlıların holdinge geldiğini öğrenen İlhan ise tekrar karşılarına çıktı. Bu kez Büşra ile de tanışan İlhan'ın büyülenmiş hali gözlerden kaçmadı. Ornaz Holding binasını ilk defa gören Kadir mirasçısı olduğu bu büyük yapı karşısında şaşkınlık yaşadı. Abilerinin yanına gittiğinde İlhan Karaçam'la tanışan ve ondan açıkça hoşlanmadığını ifade eden Kadir bir yandan da kim olduğunu merak etti. Burak'tan, İlhan'a çok yüklü bir miktarda borçları olduğunu ve Emin'in kendisiyle kavga ettiğini öğrendi. İlhan'ı sakinleştirmek için de hemen bir görüşme talep etti. İlhan'ın yanına giden Kadir, borçlarını ödeyeceklerini söylerken İlhan'ın imalı sözleri dikkat çekti.

"Bu dünya yanlış!"

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İLHAN, SARUHANLILARI TUZAĞINA DÜŞÜRMEYE BAŞLADI

Holdingden köşke doğru yola çıkan Büşra'nın karşısına Ahmet çıktı. Büşra, ayrılmak istediği eşinin geri dönmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Orhan Saruhanlı'dan hamile olan Uğur ise tesadüfen karşılaştığı Yaşar'dan yardım istedi. Yaşar, evini ve işini kaybeden çaresiz Uğur'a yardım edecek miydi? Saruhanlıların mirasçısı olduktan sonra genç kızların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kadircan, kısa sürede İlhan'ın tuzağına düştü. İlhan'ın hedefinde ise sadece Kadircan değil Servet de vardı. İlhan'ın daveti üzerine partiye katılan Servet, burada bir kadınla yakınlaştı. Servet'in bu anlarını kaydeden İlhan, Saruhanlılara karşı yaptığı planları adım adım uyguluyordu.

Servet, İlhan'ın tuzağına düşüyor;

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KADİR'DEN İLHAN'A GÖZDAĞI!

Kadir, Emin ile İlhan arasında yaşanan gerilimin ayrıntılarını öğrenmek istedi. Burak, İlhan'ın yaptığı saygısızlığın kamera kayıtlarını Kadir'e gösterirken İlhan'ın babasına söylediği sözleri duyan Kadir, öfkeden çılgına döndü. Hesap sormak için İlhan'ın yanına gitti ve İlhan'a açıkça gözdağı verdi.

"Benim babama saygısızlık etmeyeceksin!"

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Baba'nın dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir'in Saruhanlı köşküne gelmesiyle Fazilet Hanım büyük bir sevinç yaşarken Emin'in ortada olmaması ikisini de endişelendiriyor. Emin yardım ettiği taksicinin evinde yaralı halde görülürken adı dahil hiçbir şey söyleyememesi gerilimi artırıyor. Büşra ve İlhan'ın karşılaşması dikkat çekerken Büşra'nın kocası Ahmet'i evde gören Kadir öfkesine hakim olamıyor. İlhan, Kadir'e "Üç gün içinde bana 40 milyon dolarımı getireceksiniz!" diyerek rest çekerken Kadir'in bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu oluyor.

Baba'nın 4. Bölüm Tanıtımı;

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!