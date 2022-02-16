BABA’NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul’da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı. Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biriydi. Mehmet Ali Saruhanlı’nın torunu Çisem’in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires’e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi. Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhan ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı’nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.