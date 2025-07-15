Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık B12 vitamini eksikliği sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        B12 vitamini eksikliği sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir

        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, B12 seviyesinin sınırda veya düşük olmasının geri dönüşü zor nörolojik hasarlarına yol açabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          B12 vitamini seviyeleri normal kabul edilse bile, beyin sağlığı risk altında olabiliyor. California Üniversitesi San Francisco'da yapılan bir araştırmaya göre, kan testlerinde sınırda veya düşük normal seviyelerde çıkan B12 vitamini, ileri yaşlarda bilişsel gerilemeye ve beyin dokusunda hasara yol açabiliyor.

        • 2

          Araştırmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Özkardeş, B12 vitamininin yalnızca kansızlıkla değil, sinir sistemi sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu belirtti.

        • 3

          Özkardeş, "Eksikliği, geri dönüşü zor sinir hücresi hasarlarına yol açabilir. Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık ve reflekslerde yavaşlama gibi belirtiler varsa, erken dönemde B12 takviyesi düşünülmelidir" dedi.

        • 4

          B12 vitamininin, sinir sisteminin sağlıklı işleyişi için kritik bir besin olduğunu kaydeden Özkardeş, eksikliğinin zaman içinde sinir hücrelerinde geri dönüşü zor hasarlara neden olabildiğini belirtti.

        • 5

          Normal aralıkta olsa bile düşük seviyelerde bulunan B12'nin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini aktaran Özkardeş, "Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık, dikkat eksikliği ve reflekslerde yavaşlama gibi şikayetler varsa, B12 düzeyi daha hassas bir şekilde değerlendirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

        • 6

          Özkardeş, "Özellikle yaşlı bireylerde ve nörolojik şikayetleri olan hastalarda, yalnızca kan testlerine değil, klinik semptomlara ve işlevsel belirteçlere de bakılmalı. B12 seviyeleri düşük olan hastalarda erken dönemde takviye başlanması, bilişsel gerilemeyi ve olası beyin hasarını önleyebilir." açıklamalarında bulundu.

        • 7

          Özellikle yaşlı bireylerin düzenli olarak B12 seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiğini aktaran Özkardeş, nörolojik belirtiler görülen hastalarda B12 takviyesinin erkenden başlatılmasının kritik olduğunu vurguladı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Habertürk Anasayfa