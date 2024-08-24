Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık B12 eksikliği deyip geçmeyin! Uykusuzluk da yapıyor sinir de | Sağlık Haberleri

        B12 eksikliği deyip geçmeyin! Uykusuzluk da yapıyor sinir de

        Uzm. Dr. Müge Yetener, B12'nin vücudumuzun olmazsa olmaz vitaminlerinden biri olduğunu söyleyerek "Eksikliği halsizlik ve yorgunluktan, sinir sistemi sorunlarına, nefes darlığından baş dönmesine, bellek problemlerine kadar pek çok sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı Dr. Müge Yetener ‘kobalamin' olarak da bilinen B12 vitamininin, vücudumuzda oluşan önemli biyokimyasal reaksiyonlarda hayati rol oynayan karmaşık bir biyomolekül olduğunu hatırlattı. B12'nin diyetten, özellikle yumurta, kırmızı et ve süt ürünlerinden elde edilen, suda çözünebilen bir vitamin olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yetener, “B12, vücudumuz için vazgeçilmez bir vitamindir. DNA sentezi için gereklidir. Normal sinir sisteminin işleyişini, kırmızı kan hücresi gelişimi ve olgunlaşmasını sağlar. Antioksidan etkisi vardır” diye konuştu.

        • 2

          “B12 vitaminin kaynağı, hayvansal besinlerdir”

          Beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmede çok önemli rolü olan B12 vitaminin sağladığı yararları ve eksikliğinin nelere yol açabileceğini bilmenin, sağlığımızı korumak için önemli ve gerekli olduğunu söyleyen Dr. Yetener, “Gerekli B12 vitamini almak için hayvansal gıdalar tüketmelisiniz. Proteinden zengin kırmızı et, tavuk gibi besinler, somon, sardalya, ton balığı gibi deniz ürünleri, karaciğer, böbrek ve dalak gibi sakatatlar, süt ürünleri ve yumurta, zengin B12 kaynaklarıdır. Günlük beslenmenizde hayvansal ürünleri almayı ihmal etmemelisiniz” dedi.

        • 3

          Kimlerde B12 vitamin eksikliği görülür?

          B12 eksikliğinin sık görüldüğü kişi ve durumlar hakkında bilgi veren Dr. Yetener; sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer sürekli diyet yapıyorsanız, dikkat! Yeterli ve uzun süre beslenmeyen kişilerde, eksiklik ortaya çıkabilir. Ayrıca, hayvansal kaynaklı ürün yemeyen vejetaryenlerde, antibiyotik kullanımı sonrası bağırsaklarında aşırı bakteri çoğalması sorunu yaşayanlarda, sık ve uzun süreli mide ilacı kullananlarda, yeterli beslenmeyen küçük çocuklarda ya da hamilelerde, aşırı alkol tüketenlerde sık yaşanan bir sorun haline gelebilir.”

        • 4

          Uzm. Dr. Yetener, çok fonksiyonlu bir vitamin olduğundan eksikliğinin birbirinden farklı belirtilerle kendini belli ettiğine dikkat çekerek en sık rastlanan belirti ve semptomları şöyle açıkladı.

        • 5

          Beyin fonksiyonları bozuluyor

          B12 vitaminin eksikliği, beyin fonksiyonlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Beyin bulanıklığı, hafıza sorunları, bilinç bozukluğu, uykusuzluk, baş ağrıları (özellikle migren), davranış değişiklikleri ve öğrenme sorunları oluşabiliyor.

        • 6

          Ruh halinizi olumsuz etkiliyor

          Sinirlilik, depresyon, kaygı, halüsinasyon görme, sanrı gibi ruh halinde değişiklikler görülebilir.

        • 7

          Yapısal sorunlar görülüyor

          Yorgunluk, anemi, kan hücreleri sayısında azalma, karın şikayetleri, emilim bozukluğu, gelişme geriliği, kilo kaybı, ishal, dil iltihabı, ağız ve ağız içinde iltihaplanma, kısırlık, idrar yolu enfeksiyonları B12 eksikliğinin yol açtığı sorunlardır.

        • 8

          Duyusal sorunlara yol açıyor

          Duyusal: İğne batması, karıncalanma hissi, uyuşukluk, nöropatik ağrılar, kulak çınlaması, tat alma bozukluğu gibi şikayetler baş gösterebilir.

        • 9

          Kaslar güçsüzleşiyor

          B12 eksikliği kas zayıflığına yol açar. Adaleler aşırı derecede kasılır, sertleşir, istem dışı spazmlar oluşur. Kalp kası hastalıkları görülebilir.

        • 10

          Otonom sistemler zarar görüyor

          İdrar ve/veya dışkı kaçırma, aniden ayağa kalkınca tansiyon düşmesi veya baş dönmesi de bu vitaminin eksikliğinde ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.

        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Habertürk Anasayfa