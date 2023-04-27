B ile Başlayan Erkek İsimleri: B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

HABERTURK.COM

B ile Başlayan Erkek İsimleri

B harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, pek çok anne- baba adayının ilgi duyduğu ve araştırdığı bir konudur. Bebek bekleyenlerin her isim üzerinde uzun uzun düşünmesi, isim koyma sürecini de etkilemekte ve kararsızlığın artmasına neden olmaktadır. Sizler için hazırladığımız B ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden yola çıkarak; içinize sinen, anlamlı ve özel bir isimde karar kılabilirsiniz.

B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Babür : Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah, Hindistan’da yaşayan bir tür kaplanın ismi

: Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah, Hindistan’da yaşayan bir tür kaplanın ismi Baha : Değer, kıymet

: Değer, kıymet Bahadır : Gözü pek yiğit

: Gözü pek yiğit Balkır : Etrafa ışık saçan

: Etrafa ışık saçan Baki : Sonsuza kadar, sonu olmayan

: Sonsuza kadar, sonu olmayan Barbaros : İsmi Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların verdiği isim

: İsmi Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların verdiği isim Baran : Yağmur

: Yağmur Barış : Sulh, düzen, savaşın olmadığı huzurlu ortam, uzlaşma

: Sulh, düzen, savaşın olmadığı huzurlu ortam, uzlaşma Barçın : İpekten kumaş, süslü kumaş

: İpekten kumaş, süslü kumaş Barkın : Sürekli olarak gezen, seyyah kişi

: Sürekli olarak gezen, seyyah kişi Barlas : Kahraman, cesaretiyle ünlenmiş savaşçı

: Kahraman, cesaretiyle ünlenmiş savaşçı Bartu : Eski Türk hanlarından biri, servet, zenginlik

: Eski Türk hanlarından biri, servet, zenginlik Basri : Görmek, görebilmek

: Görmek, görebilmek Batıkan : Batının kanı

: Batının kanı Başar : Daima başarılı ol anlamında

: Daima başarılı ol anlamında Bayezit / Beyazıt : Osmanlı padişahlarının çocuklarına verdiği ortak isimlerden biri

: Osmanlı padişahlarının çocuklarına verdiği ortak isimlerden biri Baybars : Eski Türk toplumlarının beslediği küçük kaplanın isminden gelir. Kaplan gibi yiğit

: Eski Türk toplumlarının beslediği küçük kaplanın isminden gelir. Kaplan gibi yiğit Baydur : Cesur ve güçlü kişi

: Cesur ve güçlü kişi Bayram : Sevinçle karşılanan özel gün, dini ve milli kutlamalara verilen isim

: Sevinçle karşılanan özel gün, dini ve milli kutlamalara verilen isim Batu : Üstün olan, kazanan

: Üstün olan, kazanan Baykal : Yabani at

: Yabani at Bedri : Mükemmel kişi,

: Mükemmel kişi, Bedreddin : Dinin dolunayı, dinin ışığı

: Dinin dolunayı, dinin ışığı Behçet : Güler yüzlü, sevinçli, mutlu

: Güler yüzlü, sevinçli, mutlu Behram : Merih yıldızının diğer ismi

: Merih yıldızının diğer ismi Beki : Temiz

: Temiz Bekil : Yakışıklı genç

: Yakışıklı genç Bektaş : Aynı yaşta olan, akran, eşit derecede olan

: Aynı yaşta olan, akran, eşit derecede olan Belemir : Buğday tarlalarında yetişen çok yıllık bitki, mavi kantaron

: Buğday tarlalarında yetişen çok yıllık bitki, mavi kantaron Bera : Faziletli kişi

: Faziletli kişi Berat : İzinli olmak

: İzinli olmak Beren : Akıllı ve güçlü olan

: Akıllı ve güçlü olan Berk : Dayanıklı ve sağlam olan

: Dayanıklı ve sağlam olan Berke : Değnek, kılıç ya da kamçı anlamında

: Değnek, kılıç ya da kamçı anlamında Berkant : Yemin, ant

: Yemin, ant Beyhan : Sözünü sakınmayan, açık sözlü ve adil kişi

: Sözünü sakınmayan, açık sözlü ve adil kişi Bilge : Donanımlı bilgiye sahip olan ve bilgisini daima paylaşan

: Donanımlı bilgiye sahip olan ve bilgisini daima paylaşan Bilgehan : Bilgileriyle yön veren devlet başkanı

: Bilgileriyle yön veren devlet başkanı Birol : Tek ol anlamında

: Tek ol anlamında Boğaçhan : Çok güçlü olan yiğit kişi

: Çok güçlü olan yiğit kişi Bora : Arkasından yağmur getiren fırtına, sert rüzgâr

: Arkasından yağmur getiren fırtına, sert rüzgâr Boysan : Yakışıklı ve uzun boylu delikanlı

: Yakışıklı ve uzun boylu delikanlı Buğra : İki hörgücü olan erkek deve

: İki hörgücü olan erkek deve Bulut : Bulut

: Bulut Bumin : Baykuş

: Baykuş Burak : İslamiyet’e göre Hz. Muhammed’in Miraç’ta çıktığı atın ismi

: İslamiyet’e göre Hz. Muhammed’in Miraç’ta çıktığı atın ismi Burç : Kale duvarlarından daha yüksek çıkıntı, ökse otu

: Kale duvarlarından daha yüksek çıkıntı, ökse otu Burçak : Filiz, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki

: Filiz, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Burhan : Kanıt, bir şeyi ispat etme durumu

: Kanıt, bir şeyi ispat etme durumu Bülent : Ulu ve yüce, yüksek olan

: Ulu ve yüce, yüksek olan Bünyamin: Hz. Yakup’un oğluna verdiği isim

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner