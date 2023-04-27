B ile Başlayan Erkek İsimleri
B harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, pek çok anne- baba adayının ilgi duyduğu ve araştırdığı bir konudur. Bebek bekleyenlerin her isim üzerinde uzun uzun düşünmesi, isim koyma sürecini de etkilemekte ve kararsızlığın artmasına neden olmaktadır. Sizler için hazırladığımız B ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden yola çıkarak; içinize sinen, anlamlı ve özel bir isimde karar kılabilirsiniz.
B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri
- Babür: Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah, Hindistan’da yaşayan bir tür kaplanın ismi
- Baha: Değer, kıymet
- Bahadır: Gözü pek yiğit
- Balkır: Etrafa ışık saçan
- Baki: Sonsuza kadar, sonu olmayan
- Barbaros: İsmi Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların verdiği isim
- Baran: Yağmur
- Barış: Sulh, düzen, savaşın olmadığı huzurlu ortam, uzlaşma
- Barçın: İpekten kumaş, süslü kumaş
- Barkın: Sürekli olarak gezen, seyyah kişi
- Barlas: Kahraman, cesaretiyle ünlenmiş savaşçı
- Bartu: Eski Türk hanlarından biri, servet, zenginlik
- Basri: Görmek, görebilmek
- Batıkan: Batının kanı
- Başar: Daima başarılı ol anlamında
- Bayezit / Beyazıt: Osmanlı padişahlarının çocuklarına verdiği ortak isimlerden biri
- Baybars: Eski Türk toplumlarının beslediği küçük kaplanın isminden gelir. Kaplan gibi yiğit
- Baydur: Cesur ve güçlü kişi
- Bayram: Sevinçle karşılanan özel gün, dini ve milli kutlamalara verilen isim
- Batu: Üstün olan, kazanan
- Baykal: Yabani at
- Bedri: Mükemmel kişi,
- Bedreddin: Dinin dolunayı, dinin ışığı
- Behçet: Güler yüzlü, sevinçli, mutlu
- Behram: Merih yıldızının diğer ismi
- Beki: Temiz
- Bekil: Yakışıklı genç
- Bektaş: Aynı yaşta olan, akran, eşit derecede olan
- Belemir: Buğday tarlalarında yetişen çok yıllık bitki, mavi kantaron
- Bera: Faziletli kişi
- Berat: İzinli olmak
- Beren: Akıllı ve güçlü olan
- Berk: Dayanıklı ve sağlam olan
- Berke: Değnek, kılıç ya da kamçı anlamında
- Berkant: Yemin, ant
- Beyhan: Sözünü sakınmayan, açık sözlü ve adil kişi
- Bilge: Donanımlı bilgiye sahip olan ve bilgisini daima paylaşan
- Bilgehan: Bilgileriyle yön veren devlet başkanı
- Birol: Tek ol anlamında
- Boğaçhan: Çok güçlü olan yiğit kişi
- Bora: Arkasından yağmur getiren fırtına, sert rüzgâr
- Boysan: Yakışıklı ve uzun boylu delikanlı
- Buğra: İki hörgücü olan erkek deve
- Bulut: Bulut
- Bumin: Baykuş
- Burak: İslamiyet’e göre Hz. Muhammed’in Miraç’ta çıktığı atın ismi
- Burç: Kale duvarlarından daha yüksek çıkıntı, ökse otu
- Burçak: Filiz, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki
- Burhan: Kanıt, bir şeyi ispat etme durumu
- Bülent: Ulu ve yüce, yüksek olan
- Bünyamin: Hz. Yakup’un oğluna verdiği isim