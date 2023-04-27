Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Aile B ile Başlayan Erkek İsimleri: B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

B ile başlayan erkek isimleri: B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne-baba olacağını öğrenen çiftler, isim araştırması yaparak dünyaya gelecek çocukları için en doğru ismi bulmaya çalışıyor. Aileler tarafından bazen anlamlı, modern ve popüler isimler tercih edilirken, bazen de geleneksel isimlere öncelik tanınıyor. B ile başlayan erkek isimleri, internette en çok aranan popüler konular arasındadır. Dünyaya gözlerini açmaya hazırlanan bebeğinizin cinsiyeti erkekse ve onun için en anlamlı, en güzel ismi tercih etmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilir, B harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini tek tek değerlendirebilirsiniz.

Giriş: 27.04.2023 - 00:31 | Güncelleme: ABONE OL
B ile Başlayan Erkek İsimleri: B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

B ile Başlayan Erkek İsimleri

B harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, pek çok anne- baba adayının ilgi duyduğu ve araştırdığı bir konudur. Bebek bekleyenlerin her isim üzerinde uzun uzun düşünmesi, isim koyma sürecini de etkilemekte ve kararsızlığın artmasına neden olmaktadır. Sizler için hazırladığımız B ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden yola çıkarak; içinize sinen, anlamlı ve özel bir isimde karar kılabilirsiniz.

B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  • Babür: Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah, Hindistan’da yaşayan bir tür kaplanın ismi
  • Baha: Değer, kıymet
  • Bahadır: Gözü pek yiğit
  • Balkır: Etrafa ışık saçan
  • Baki: Sonsuza kadar, sonu olmayan
  • Barbaros: İsmi Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların verdiği isim
  • Baran: Yağmur
  • Barış: Sulh, düzen, savaşın olmadığı huzurlu ortam, uzlaşma
  • Barçın: İpekten kumaş, süslü kumaş
  • Barkın: Sürekli olarak gezen, seyyah kişi
  • Barlas: Kahraman, cesaretiyle ünlenmiş savaşçı
  • Bartu: Eski Türk hanlarından biri, servet, zenginlik
  • Basri: Görmek, görebilmek
  • Batıkan: Batının kanı
  • Başar: Daima başarılı ol anlamında
  • Bayezit / Beyazıt: Osmanlı padişahlarının çocuklarına verdiği ortak isimlerden biri
  • Baybars: Eski Türk toplumlarının beslediği küçük kaplanın isminden gelir. Kaplan gibi yiğit
  • Baydur: Cesur ve güçlü kişi
  • Bayram: Sevinçle karşılanan özel gün, dini ve milli kutlamalara verilen isim
  • Batu: Üstün olan, kazanan
  • Baykal: Yabani at
  • Bedri: Mükemmel kişi,
  • Bedreddin: Dinin dolunayı, dinin ışığı
  • Behçet: Güler yüzlü, sevinçli, mutlu
  • Behram: Merih yıldızının diğer ismi
  • Beki: Temiz
  • Bekil: Yakışıklı genç
  • Bektaş: Aynı yaşta olan, akran, eşit derecede olan
  • Belemir: Buğday tarlalarında yetişen çok yıllık bitki, mavi kantaron
  • Bera: Faziletli kişi
  • Berat: İzinli olmak
  • Beren: Akıllı ve güçlü olan
  • Berk: Dayanıklı ve sağlam olan
  • Berke: Değnek, kılıç ya da kamçı anlamında
  • Berkant: Yemin, ant
  • Beyhan: Sözünü sakınmayan, açık sözlü ve adil kişi
  • Bilge: Donanımlı bilgiye sahip olan ve bilgisini daima paylaşan
  • Bilgehan: Bilgileriyle yön veren devlet başkanı
  • Birol: Tek ol anlamında
  • Boğaçhan: Çok güçlü olan yiğit kişi
  • Bora: Arkasından yağmur getiren fırtına, sert rüzgâr
  • Boysan: Yakışıklı ve uzun boylu delikanlı
  • Buğra: İki hörgücü olan erkek deve
  • Bulut: Bulut
  • Bumin: Baykuş
  • Burak: İslamiyet’e göre Hz. Muhammed’in Miraç’ta çıktığı atın ismi
  • Burç: Kale duvarlarından daha yüksek çıkıntı, ökse otu
  • Burçak: Filiz, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki
  • Burhan: Kanıt, bir şeyi ispat etme durumu
  • Bülent: Ulu ve yüce, yüksek olan
  • Bünyamin: Hz. Yakup’un oğluna verdiği isim

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Papa Franciscus'tan kadınlara oy kullanma hakkı
Papa Franciscus'tan kadınlara oy kullanma hakkı
Sinan Oğan: Partili cumhurbaşkanı olmayacağım
Sinan Oğan: Partili cumhurbaşkanı olmayacağım
Dışişleri'nden Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na sert tepki
Dışişleri'nden Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na sert tepki
Aydın'da yıldırım düşen evde yangın çıktı
Aydın'da yıldırım düşen evde yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.