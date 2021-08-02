Azra'ya kahrolurken bir kayıp haberi daha!

Azra'ya kahrolurken bir kayıp haberi daha! - Haberler

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Olayda genç kızın Antalya Kepez civarında kaybolduğu ve en son Şarampol tarafında görüldüğü belirtildi. Yakınları ise 18 yaşında, 1.75 boylarında ve 55 kilo üzerindeki çocuklarının siyah bir kıyafet giydiğini ve sırtından da Fenerbahçe logolu bir çanta olduğunu açıkladı.

Kayıp genç kızın ise sabah saatlerinde evlerinden iş görüşmesi yapacağım diyerek ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı kaydedildi. Sıla Yılmaz'ın Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu da öğrenildi.