Üniversiteli Azra vahşete kurban gitmiş!

Antalya'da, 5 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cansız bedeni bulundu. Korkunç cinayete kurban giden genç kızın parçalara ayrılan cansız bedeni valizle ormana gömülmüş.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Aileye kayıp kızlarıyla ilgili çok sayıda ihbar telefonu gelirken, korkunç haber bugün geldi.

Azra Gülendam Haytaoğlu, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı.