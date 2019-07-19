19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da doğumundan itibaren yatağa bağımlı solunum cihazıyla yaşayan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz (6),bu sabah yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Cunduz, "Kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu" dedi.
DHA'nın haberine göre; Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 6 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlığıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi.
Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra, görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alındı.
Nefes almakta güçlük çeken Azra, 2 yıl önce acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla aldıkları solunum cihazına Azra'yı bağlayarak, yaşama tutunmasını sağladı.
BU SABAH ÖLÜ BULUNDU
Bugün sabah saatlerinde Azra'nın mamasını vermek için odasına giren anne Derya Cunduz, kızının yatağında hareketsiz yattığını gördü. Solunumu ve nabız alamayan Derya Cunduz, 112'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, Azra Cunduz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük Azra'nın cenazesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
'MELEK OLUP UÇTU'
Kızlarının ölümüyle büyük sarsıntı yaşadıklarını söyleyen baba Mehmet Cunduz, "4-5 aydır vücudunda ciddi enfeksiyon vardı. Zaten sıkıntılar yaşıyordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Eşim 7 aylık hamile. Kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu" dedi.
TAY- SACHS HASTALIĞI
Tay-Sachs Hastalığı olukça nadir olan genetik geçişli bir hastalık. Çok aşırı miktarda yağ dokusu dokuda ve beyindeki sinir hücrelerinde birikir. Bu birikim sinir hücrelerini parçalar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Tay-Sachs Hastalığı olan bebekler doğumdan sonraki ilk ayda normaldirler ve daha sonra sinir hücreleri fazla yağ deposu nedeniyle şişmeye başlar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Çocuk kör ve sağır olmaya başlar ve yutma zorluğu başlar. Kaslarda atrofi (erime) ve felç başlar. En iyi tedaviyle bile Tay-Sachs hastalığı olan çocuklar, genellikle 5- 6 yıl yaşayabiliyor. Hastalığın henüz tedavisi yok.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!