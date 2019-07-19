Antalya'da doğumundan itibaren yatağa bağımlı solunum cihazıyla yaşayan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz (6),bu sabah yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Cunduz, "Kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu" dedi.

DHA'nın haberine göre; Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 6 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlığıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi.

Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra, görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alındı.

Nefes almakta güçlük çeken Azra, 2 yıl önce acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla aldıkları solunum cihazına Azra'yı bağlayarak, yaşama tutunmasını sağladı.

BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde Azra'nın mamasını vermek için odasına giren anne Derya Cunduz, kızının yatağında hareketsiz yattığını gördü. Solunumu ve nabız alamayan Derya Cunduz, 112'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, Azra Cunduz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük Azra'nın cenazesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'MELEK OLUP UÇTU'

Kızlarının ölümüyle büyük sarsıntı yaşadıklarını söyleyen baba Mehmet Cunduz, "4-5 aydır vücudunda ciddi enfeksiyon vardı. Zaten sıkıntılar yaşıyordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Eşim 7 aylık hamile. Kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu" dedi.

TAY- SACHS HASTALIĞI

Tay-Sachs Hastalığı olukça nadir olan genetik geçişli bir hastalık. Çok aşırı miktarda yağ dokusu dokuda ve beyindeki sinir hücrelerinde birikir. Bu birikim sinir hücrelerini parçalar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Tay-Sachs Hastalığı olan bebekler doğumdan sonraki ilk ayda normaldirler ve daha sonra sinir hücreleri fazla yağ deposu nedeniyle şişmeye başlar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Çocuk kör ve sağır olmaya başlar ve yutma zorluğu başlar. Kaslarda atrofi (erime) ve felç başlar. En iyi tedaviyle bile Tay-Sachs hastalığı olan çocuklar, genellikle 5- 6 yıl yaşayabiliyor. Hastalığın henüz tedavisi yok.