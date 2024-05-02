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        Haberler Dış Yazar Azra isminin anlamı nedir? Azra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Azra isminin analizi

        Azra isminin anlamı nedir? Azra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Azra isminin analizi

        Zaman zaman çeşitli nedenlerle araştırılan bebek isimlerinin arasında Azra da vardır. Özellikle kız bebek bekleyenlerin ilgisini çeken Azra adı, çok uzun yıllardır kullanılan ve sevilen bir tercihtir. Kökeni ve olumlu anlamlarıyla hamilelik sürecinin en heyecanlı süreci olan isim düşünme aşamasında birçok anne babanın tercihi olan Azra, bereketi çağrıştıran ifadeleriyle birçok bebeğe hayat verir. Peki Azra ne demek? Bu isim Kur'an'da geçiyor mu? Bebeğe Azra adını koymak caiz mi? Hepsi için okumaya devam edin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:49
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        Azra isminin anlamı nedir?
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        Azra isminin anlamı birçok kişi için ilgi çekici ve heyecan vericidir. Okunduğunda insana canlılık ve enerji veren bu isim, ülkemizde 72. 318 kişide bulunur. İstanbul’da Azra adını kullanan 14.471 kişi, İzmir’de 3.755, Ankara’da ise 4.885 kişi vardır. Doğal olarak bu popüler ismin anlamını merak eden birçok ebeveyn adayı vardır. Türkiye’de uzun yıllardır sevilerek kullanılan Azra isminin tüm detaylarını öğrenmek için sayfayı kaydırın…

        AZRA İSMİNİN ANLAMI NE?

        Azra isminin anlamı için birden fazla kavram sunulur. İsme ait anlamlardan bazıları aşağıda derlenmiştir;

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        • Delinmemiş inci
        • Medine’nin diğer ismi
        • El değmemiş bakire kız
        • Meryem’e verilen isimlerden biri

        Huzur, bereket ve mutluluk gibi pozitif anlamlarla da bilinen Azra adı, enerji ve canlılık veren yönüyle de bilinir.

        AZRA İSMİNE SAHİP KİŞİLERİN OLASI ÖZELLİKLERİ

        Bebeğinize bu ismi vermeyi planlıyor ve ismin özelliklerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz;

        • Duygusal ancak dışa dönük yapısıyla beğeni toplar.
        • Sağlam iradesiyle çevresindeki insanların dikkatini çeker.
        • Başkalarının dediğinden çok kendi düşündüğünü ve kendisine mantıklı geleni yapar.
        • Çevresi, ailesi ve arkadaşları tarafından oldukça sevilir.
        • Bulunduğu ortamları toplamayı ve insanlar arasında liderlik yapmayı sever.
        • Zaman zaman maceraperest olabilir, bu da arada bir hayal kırıklığı yaşamasına neden olur.

        Azra adına sahip kişilerin liderlik yönlerinin baskın olması, onları çalıştıkları iş yerinde yönetici yapacak niteliktedir. Enerjilerini doğru yöne çevirdiklerinde iş hayatlarında başarılı olma potansiyelleri olan bu insanlar, detayları iyi analiz edebilecek kabiliyete de sahiptir. Ayrıca bu insanların kolayca kendi işlerini kurabilecekleri de düşünülür. Önlerine çıkacak fırsatları doğru yönlendirdiklerinde başarılı olma ihtimalleri yüksektir.

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        AZRA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Peki Azra Kur’an’da geçiyor mu? Bazı ebeveynler için isimlerin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediği en fazla merak edilenlerin başındadır. Arapça kökenli olan Azra ismi, Kur’an-ı Kerim’de doğrudan geçmez. Fakat bazı kaynaklar, bu ismin Peygamber Efendimiz’in Medine’den bahsederken kullandığını aktarır. Bunun doğruluğu kesinleşmese de böyle bir rivayet olduğu düşünülür. Neticede bu ismin çocuklara koyulmasında herhangi bir engel görülmemiştir ve Azra adını çocuklara koymak caizdir.

        AZRA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Bebek bekleyen bir ebeveyn olarak kelime ve harf analizlerine özel ilgi gösteriyor ve bebeğiniz için değerlendirdiğiniz Azra isminin analizini merak ediyor olabilirsiniz. İşte “Azra isminin analizi nedir?” sorusunun yanıtı;

        • A: Lider olma isteğiyle doğrudan bağlantılı olan A harfi, isim verdiği kişilere gururlu bir yapı da verir.
        • Z: İsminin ortasında Z harfi olan kişilerin maddiyata önem verdiği görülebilir. Maddi dünyanın gerçekliği hakkında düşünen bu insanların iş dünyasında ve akademik hayatlarında başarılı olma arzuları oldukça fazladır.
        • R: Bir ismin ortasında R harfi yer alıyorsa bu, bu harflerin hayat verdiği isimlere sahip kişilerde hafif tereddütlü bir yapı olacağının haberini verir. Zaman zaman tereddütleriyle etraftaki insanlardan destek alan Azra isimli kişiler, yakınlarını dinledikten sonra kendi bildiklerini yapmayı tercih eder.
        • A: İsmin son harfi olan A, tıpkı ilk harfte olduğu gibi lider olma isteğini ifade eder.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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