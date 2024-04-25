Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Asel isminin analizi

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Arapçadan gelerek Türkçe’ye yerleşmiş Asel ismi, uzun süredir ülkemizde sık kullanılan isimler arasındadır. Ancak özellikle son yıllarda daha fazla popüler olmuştur. Yavaş yavaş yaygınlaşan isim, günümüzde birçok kişinin çocuğuna koyduğu bir isim olmuştur. Şifa gibi anlamları çağrıştıran Asel, çoğunlukla kız çocuklarına verilen bir isim olsa da erkek isimlerine verildiği de görülmüştür. Peki Asel isminin özellikleri ne? Devamı için okumaya devam edin…

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asel isminin anlamı üzerine araştırma yapan kişiler arasındaysanız bu ismin olumlu bir anlamı olduğunu söylemek mümkündür. Arapça kökenli Asel ismi, Türkçe’de yer alan ve hoş anlamıyla dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Asel’in anlamı ise birçok kaynakta “bal” olarak aktarılmıştır. Cennetteki bal ırmağından bahsederken kullanılan Asel kelimesi, aynı zamanda; huzur, muhabbet, sevgi ve şifa veren bal anlamlarını da içerir.

REKLAM ASEL KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Anlamını beğendiğiniz bu ismi çocuğunuza vermek istiyor ancak dini anlamını merak ediyor olabilirsiniz. Bu noktada aklınızdan “Asel Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu geçiyor olabilir. Arapça kökenli olan bu isim, Kur’an’ı Kerim’de geçer. Muhammed Suresi 15. Ayette geçen Asel kelimesi, bugün günümüzde en ilgi gören ve sevilen bebek isimleri arasında yer alır. Siz de bu ismi minik bebeğinize koymayı tercih edebilir ve çocuğunuzun hayırlı bir isme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

ÜLKEMİZDE ASEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR? Her geçen gün kullanım sıklığı artan Asel ismi, ülkemizde birçok kişiye sevilerek konulur. Tek başına kullanıldığı gibi farklı isimlerle kombinasyon olarak kullanıldığı da görülür. Asel adı; REKLAM Türkiye genelinde 19.748 kişide bulunur.

İstanbul’da 3.336 kişiye konulmuştur.

Ankara’da ise 1.196 kişinin kullandığı bir isimdir.

İzmir’de 988 kişinin ismidir. ASEL İSMİNİN ANALİZİ NEDİR? Söz konusu isim ile ilgili en sık sorulan sorulardan biri de “Asel isminin analizi nedir?” sorusudur. Bu isme sahip insanların daha çok iyimser ve hedeflerine bağlı insanlar olduğu bilinir. Ayrıca idealist yapıları da dikkat çekicidir. Çevresindekilerin gerildiği konularda pozitif ve ılımlı yaklaşımlar sergileyen bu insanların hayatlarındaki öncelikli amaçlarından biri de dengede kalmaktır.

Diğer yandan bu insanların sosyal ortamlarda sevilen kişiler olduklarını söylemek mümkündür. Kalabalık ortamlardan hoşlanan Asel isimli kişiler, estetik anlayışları ve zevkleri bakımından güçlü özelliklere sahiptir. Güzel olan şeylere tutku duyan ve sanatsal faaliyetlerden hoşlanan bu insanlar, aynı zamanda iyi birer arkadaştır. ASEL ADININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER? REKLAM Bu ismi çocuğunuza vermeyi düşünüyorsanız karakter özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. İşte Asel adının karakteristik özelliklerinin listesi;

Sağlam iradeyle başkalarının dediğinden çok kendi aklındakileri yapmaya heveslidirler.

Üretken yapılarını onları inovatif yapmıştır ve sanatsal yönleri baskındır.

Duygusal dünyası gelişmiş olan bu kişiler, empati yeteneklerinin baskınlığıyla çevrelerinde sevilirler.

Zaman zaman gerçek dünya ile hayalperestliği birbirine karıştırabilirler. ASEL ADININ HARF ANALİZİ Belirli inanışlar çerçevesinde isimlerin belirli anlamları vardır ve bu anlamlar, insanların kişiliği üzerinde etkilere sahiptir. Bazı durumlarda isim analizinin kişinin kaderine dahi etki edeceğine inanılır. İsim her ne ise onun içerdiği harflerin özenle incelenmesi ve bebeğinin isminin bu şekilde koyulması tavsiye edilir. İşte Asel adının harf analizi; A: İsminde A olan kişilerin liderlik özellikleri güçlüdür. Ayrıca bu özellik, kişilerin gururlu yönlerine de vurgu yapar.

S: Yaygın inanışa göre bu kişiler hırslı ve üretken insanlardır. S harfi, zaman zaman entrikayı da çağrıştırabilir.

E: İsminde E harfi bulunan kişiler içe dönük olduğundan nadir de olsa zaman zaman güven eksikliği yaşayabilir.

L: Rahat kişilerin harfi olan L, sanatsal ve öz güveni yüksek kişilerin harfidir. Asel isminin Numerolojideki kişisel sayısı ise 1’e karşılık gelir. Alya isminin anlamı nedir?