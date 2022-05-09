Azra'nın katilinin avukatından itiraz

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığın yargılanması ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.M.A, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Öldürülen kızın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonda yer aldı. Farklı illerin barolarından gelen avukatlar da duruşmada yer aldı.
Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili Dicle Üniversitesinden istenen raporun mahkemeye ulaştığını, raporda cezai sorumluluğu olduğunun belirtildiğini aktardı.
RAPORA İTİRAZ
Söz verilen sanık M.M.A, raporun doğru olmadığını savundu.
Rapora itiraz eden sanık avukatı da müvekkilinin günlük bir miligramdan fazla psikolojik ilaçlar aldığını belirterek, "Madem akıl sağlığı yerinde neden bu ilaçlara devam edildi? Raporun, daha tecrübeli başka bir kurumdan alınması için müvekkilimizin sevk edilmesini istiyoruz." dedi.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "nitelikli kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hırsızlık" suçlarından beraatini talep etti.
YENİDEN AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINMASI TALEBİ
Sanık M.M.A, Azra Gülendam Haytaoğlu ile aralarında cinsel bir olay gerçekleşmediğini, cinsel saldırıda da bulunmadığını iddia ederek, "İstemeden maktulün ölümüne neden oldum. Bunu kabul ediyorum. Olanlardan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.
Sanığın yeniden akıl sağlığı raporu alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'da 28 Temmuz 2021'den itibaren Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olan kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak'taki ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
M.M.A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit" ve "hırsızlık" suçlarından da 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
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