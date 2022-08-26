Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 2002 Kainat Güzeli Azra Akın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü manken, bir mekanda yakın arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yemek eşliğinde çalışma arkadaşlarıyla uzun süren bir toplantı gerçekleştiren Akın, sonrasında kısa bir alışveriş turu yaptı.

"DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki manken, "Şu anda netleşen bir durum yok. Gelen bir çok teklif var, bakalım henüz değerlendirme aşamasındayız ama yakında güzel sürprizler olabilir." açıklamasında bulundu.