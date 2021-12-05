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Azra Akın: Hukuki yollara başvurduk

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, başkanı olduğu 'Umudum Olur musun? Derneği'ne yardım amacıyla düzenlenen ödül törenindeki bağışların yerine ulaşmamasıyla ilgili konuştu. Akın, "Hukuki yollara başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Artık her işte daha dikkatli davranacağım." dedi

05.12.2021 - 10:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Azra Akın, dün akşam eşi Atakan Koru ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, "Arkadaşlarımızla beraber bir kutlama yaptık, aslında doğum günlerimizi kutladık. Atakan'ın 30 Kasım, benim de 8 Aralık doğum günüm. Eşim ile benim doğum günümü birleştirdik, sevdiğimiz dostlarımızla bir araya geldik." dedi.

  • "İYİ Kİ OLDU' DİYORUM"

    40. yaşına bastığını ifade eden Azra Akın, basın mensuplarının, "Hayatınızda iyi ki mi çok, yoksa keşke mi?" sorusuna, gülümseyerek "Hayat bir deneyim bir yolculuk... Önemli olan yaşadığımız şeylerden bir şeyler öğrenmek, öyle baktığım için hayata ne olduysa 'İyi ki oldu' diyorum." yanıtını verdi.

  • 'ORTADAN KAYBOLDU' İDDİASI

    2002 Dünya Güzeli Azra Akın, geçtiğimiz aylarda sunucusu olduğu bir ödül töreninin dolandırılma haberleriyle gündeme gelmişti. Akın'ın başkanı olduğu "Umudum Olur Musun? Derneği'ne bağış yapacağız" diyerek para toplayan yetkililerin ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

  • "HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK"

    Konuyla ilgili konuşan Akın, "Hukuki yollara başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Artık her işte daha dikkatli davranıyorum ve davranacağım. Daha fazla konuşmayalım bu konu hakkında." dedi.

  • MUTLU EVLİLİK

    Öte yandan Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. 

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