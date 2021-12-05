"İYİ Kİ OLDU' DİYORUM"

40. yaşına bastığını ifade eden Azra Akın, basın mensuplarının, "Hayatınızda iyi ki mi çok, yoksa keşke mi?" sorusuna, gülümseyerek "Hayat bir deneyim bir yolculuk... Önemli olan yaşadığımız şeylerden bir şeyler öğrenmek, öyle baktığım için hayata ne olduysa 'İyi ki oldu' diyorum." yanıtını verdi.