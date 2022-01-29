O SÖZLERİ AFFETMEDİ!

Ünlü isim, organizatör Erkan Özerman'ın kendisi hakkındaki, "Onun Kıvanç Tatlıtuğ'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben. Evinde hapsederdim, dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı... Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık... O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'te çalışıyor. Telefon açıyor, 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya... Oğlan kalkıyor, trene binip, 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam." açıklamasını soran muhabirlere de yanıt verdi.