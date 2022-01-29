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Azra Akın: Erkan Özerman'a dava açtım!

Azra Akın, önceki gün çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. 2002 Dünya Güzeli, Erkan Özerman'ın kendisi hakkında açıklamalarının ardından organizatöre dava açtığını dile getirdi

29.01.2022 - 10:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın (40), önceki gün oğlu Demir ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Akın, "Demir ile alışverişe geldik. Bir şeyler alıp, çıkacağız. Okullar tatil ama biz tatile gitmeyeceğiz, İstanbul’da kalacağız." diye konuştu.

  • O SÖZLERİ AFFETMEDİ!

    Ünlü isim, organizatör Erkan Özerman'ın kendisi hakkındaki, "Onun Kıvanç Tatlıtuğ'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben. Evinde hapsederdim, dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı... Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık... O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'te çalışıyor. Telefon açıyor, 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya... Oğlan kalkıyor, trene binip, 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam." açıklamasını soran muhabirlere de yanıt verdi.

  • "DAVA AÇTIM!"

    "Gerekli olan davayı açtık biz." ifadelerini kullanan Azra Akın, "Bu yüzden bu konu hakkında konuşmayacağım. Dava açtım!" diyerek, oğluyla birlikte alışverişine kaldığı yerden devam etti.

  • 11 YIL SÜREN AŞK

    Ünlü isim ile Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ardından 11 yıllık birlikteliklerini "evlilik baskısı" nedeniyle bitirme kararı almıştı.

  • "ORTADAN KAYBOLDU" İDDİASI

    Öte yandan Akın, geçtiğimiz aylarda ise sunucusu olduğu bir ödül töreninin dolandırılma haberleriyle gündeme gelmişti. Azra Akın'ın başkanı olduğu "Umudum Olur Musun? Derneği'ne bağış yapacağız." diyerek, para toplayan yetkililerin ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

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