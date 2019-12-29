Azize 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Azize'de heyecanlı bir bölüm daha geride kaldı. Azize'nin yönetmenlik koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor. İşte Azize ile ilgili detaylar...

AZİZE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Azize 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

AZİZE 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azize intikam yolculuğunda aşamayacağı tek engellin Kartal olduğunu anlar. Ne kadar dirense de kalbinin ona doğru aktığını görür. Kartal için de durum aynıdır. İlk kez, birbirlerini tanıma yolunda adım atan Kartal ve Azize; kaçtıkları bu duyguyla da yüzleşmek zorunda kalırlar. Asıl şimdi tüm dengeler değişmiştir.

İskender’in ölümüyle Balkan, kendi yolundaki en büyük engeli kaldırmıştır. Fakat on sekiz yıldır öldü bilinen Zeynep’in eve dönüşü tüm dengeleri değiştirir. Zeynep İskender’in gücüne, Balkan’ın öfkesine, Kartal’ın zekasına sahiptir. Azize için tehlikelerin en büyüğüdür Zeynep…

Adnan’ın Kuzey gerçeğini öğrenmesi, yıllardır ertelenen Yıldız Tuna hesaplaşmasına sebep olur. Bu hesaplaşmanın ağız dalaşıyla kalmayacağı, en az bir kişinin bu kavgadan sağ çıkamayacağı kesindir.