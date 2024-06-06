Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali kapsamında konser veren Aziza Mustafa Zadeh, Türkiye'de muhteşem bir atmosferde sanatseverlerle bir araya geldiğini söyledi.

Kentte daha önce piyano festivaline de katıldığını belirten 54 yaşındaki sanatçı, dinleyicilerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Dinleyicileriyle arasında her zaman bir iletişim olduğunu söyleyen Aziza Mustafa Zadeh, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam" ifadelerini kullandı.

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"KENDİSİ ADETA BİR GEZEGEN GİBİYDİ"

Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle müziğin her zaman hayatında olduğunu aktaran besteci, piyanist ve caz-muğam türünün kurucusu olan babası Vagif Mustafa Zadeh'in müzik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Müzisyen, "Kendisi adeta bir gezegen gibiydi, başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu" diye konuştu.