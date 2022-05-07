'Aziz' yolun sonunda mı?

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Show TV’nin sevilen dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen bölümünde; gizlice Pierre’in odasına giren maskeli adam, kasayı açacağı sırada Pierre ve askerleri tarafından yakalandı. Askerlerin silahlarını maskeli adama doğrulttuğu sırada büyük bir gururla gelen Pierre, adamın maskesini indirdi. Maskenin altından kimin çıkacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

‘Aziz’in 24. bölümü ABC1 20+'da 3.55 izlenme oranı (rating) 9.17 izlenme payı (share), TOTAL’de 3.31 izlenme oranı (rating) 8.69 izlenme payı (share), AB'de 3.19 izlenme oranı (rating) 8.87 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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GALİP PAYİDAR TUTUKLANDI

Pierre, Aziz’in kendi yerine aday gösterdiği Galip’i soygunu azmettirdiği gerekçesiyle tutuklattı. Bu sırada hayata dönen Dilruba, bebeğinin de iyi olduğunu öğrendi. Yaptıklarından pişman olan Adem, Dilruba’dan özür dilerken genç kadına iyi bir baba olacağına dair söz verdi. Efnan’la birlikte çiftliğe dönen Aziz ise Fransız askerlerinin evi bastığını görünce öfkeyle Pierre’in karşısına çıktı. Delegenin kışkırtıcı tavrı karşısında kendisini zor tutan Aziz, görevinin bilinciyle Pierre’e bir şey yapamadan yanından ayrıldı. Bu sırada Pierre Galip’e, Aziz’deki evrakları almak için kendisiyle iş birliği yapması karşılığında nezarethaneden çıkabileceğini söyledi.

Pierre, Galip’i tutukluyor;

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MASKELİ ADAMDAN PİERRE’E BASKIN

Pierre’in yanında Mösyö Milan olarak duyduğu Feridun’un gerçekte kim olduğunu öğrenmek isteyen Aziz, büyük bir risk alarak Feridun’un yanına gitti. Feridun, zorla dininin, milletinin değiştirildiğini ve yapılan zulmü unutmadığını söyleyerek, kendisini Ankara’ya adadığını Aziz’le paylaştı. Ardından Aziz, kaçırdığı seçim komiseri Tomas’ı yanına alarak Pierre’in evine girdi. Pierre, gece vakti evinde bağlı halde bulduğu Tomas’a yardım ettiği sırada maskeli adam kılığındaki Aziz’in saldırısına uğradı. Aziz ve Pierre’in boğuştuğu heyecan dolu sahnede patlayan silah sesi korku dolu anlara sahne oldu. Aziz kaçmayı başarırken Pierre, boğuştuğu adamın bulunması için askerlere emir verdi.

Aziz’den Pierre’in evine gece baskını;

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GALİP PAYİDAR, PİERRE’LE ANLAŞTI

Galip’in tutuklanması Payidarların zor günler yaşamasına neden oldu. İntikam ateşiyle yanan Pierre, Galip’in iş birliği yapmaması üzerine, işlediği suçu öne sürerek Payidarların mal varlıklarına el koydu. Galip ve Efnan’ın atölyesini Pierre’in aldığını duyan Aziz, maskeli adam haline bürünerek gizlice girdiği nezarethaneden Galip’i kaçırdı. Ancak Galip kaçmak yerine Pierre’in yanına gelerek onun güvenini kazandı. Daha sonra Aziz’le konuşarak Pierre’in maskeli adamı yakalatmak için iş birliği yapmak istediğini, karşılığında da tek aday olabileceğini söyledi. Pierre, maskeli adamın yakalanması karşılığında Kenan’ı adaylıktan çekeceğine dair Galip’e yazılı taahhütname verdi. Giderek köşeye sıkışan Galip, Aziz’i ikna ederek rahat bir nefes aldı. Ancak Aziz, Feridun’dan Galip’in mallarını geri alma karşılığında Türklerin bir çeteyi kullanarak seçime hile karıştırdıkları yönünde yazılı ifade verdiğini öğrendi.

Aziz, Galip’i nezarethaneden kurtarıyor;

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DİLRUBA VEDA ETTİ

Bebeğinin geleceği için gitmeye karar veren Dilruba, Efnan’dan yardım istedi. Efnan’ın Dilruba’yı uğurladığı sırada büyük bir sürpriz yaparak gelen Adem, Dilruba’ya veda etti. Duygu dolu sahnede ikili arasında buzlar biraz olsun erirken, Dilruba kendisini bekleyen yeni bir hayata doğru gözyaşları içinde yola çıktı.

Dilruba’nın vedası;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!