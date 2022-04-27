'Aziz'in yeni bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak!

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Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi 'Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çocuğu için Hatay'dan gitmeye karar veren Dilruba'nın yola çıktığı tanıtımda Adem, öfkeyle Dilruba'yı arıyor. Sokak arasında bir gencin Aziz'e zarf verdiği anlar dikkat çekerken Fransızların posta arabasının soyulması heyecanı artırıyor. Posta arabasının soyulduğunu öğrenen Pierre büyük bir öfke yaşarken, "Bir Robin Hood var!" sözleri bu kişinin kim olduğuna dair akıllarda soru işareti oluşturuyor. Aziz Payidar'ın karşısına çıkan gizemli adamın kim olduğu ve dengeleri nasıl değiştireceği ise büyük bir merak konusu oluyor.

'AZİZ'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar. Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz', yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!