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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Beyaz sayfa açacağız - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Beyaz sayfa açacağız

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimlerin Fenerbahçe tarihine yakışır şekilde olmasını temenni ederek, "Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak deniyor, 2018'de de aynı düşünceleri söylediler. Biz inanıyoruz ki Fenerbahçe tarihine kara leke sürmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde olmasını elimizden geleni yapacağız. Beyaz bir sayfa açacağız. Hepimiz bir araya geleceğiz." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:02
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        "Beyaz sayfa açacağız"
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        Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, yarın ve pazar günü Olağan Seçimli Genel Kurul yapılacak. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda genel kurul üyesi katıldı. Marşlar ve tezahüratlarla başlayan programda ilk olarak yönetim kurulu listesinde yer alan Ömer Onan konuşma yaparak, "Fenerbahçe’ye oyuncu olarak, profesyonel olarak hizmet ettim. Şampiyonluklar kazandım. Şimdi sıra yönetim kurulu olarak şampiyonluklar kazanmaya geldi. Sizlerle birlikte özlem duyduğumuz şampiyonluğu kazanmaya geldik. Çok önemli vizyoner, çok güçlü bir liderimiz var. Çok güçlü yönetim kurulumuz var. İlk seneden itibaren şampiyonluk şarkılarını söylemeye başlayacağız. Sizlere söz veriyoruz ilk seneden itibaren bayrakları balkonlara asmaya başlayacağız. 3 Temmuz öncesi nasıl sportif anlamda başarılı Fenerbahçe varsa onu tekrar oluşturmak için geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Geçmişte kulüpte asbaşkanlık görevini yürüten Mahmut Uslu ise, "Çok mutluyum. İnşallah yarın ve öbür gün Fenerbahçe’nin üzerinden ölü toprağını atacağız. Benin gönlümde üst süte 2 veya 3 şampiyonluk almak. Şampiyonluklar için iyi bir antrenör, iyi oyuncular, çok iyi bir taraftar ve dördüncüsü de birliktelik lazım. Tabanda birleşeceğiz ve şampiyonluk olacağız" diye konuştu.

        AZİZ YILDIRIM: FENERBAHÇE TARİHİNE KARA LEKE SÜRMEYECEĞİZ

        Aziz Yıldırım, alkışlarla salona giriş yaparak, katılımcılara açıklamalarda bulundu. Seçim sonucunda kazananın Fenerbahçe olmasını dileyen Yıldırım, "Sonunda kazananın Fenerbahçe olmasını yürekten diliyorum. Bu kongre Fenerbahçe tarihine, demokrasi şöleniyle yer almalı. Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak deniyor, 2018’de de aynı düşünceleri söylediler. Biz inanıyoruz ki Fenerbahçe tarihine kara leke sürmeyeceğiz. Fenerbahçe’ye yakışır şekilde olmasını elimizden geleni yapacağız. Kavga etmeyeceğiz. Kavgayı gerektiği yerde yapacağız. 10 yıldır Fenerbahçe futbolda başarılı olamıyor. Acısını hissediyoruz. Çocuklarda, gençlerde ve orta yaşlılarda şampiyon olamamanın burukluğu var. Bu burukluğun kalkması lazım. 2 Nisan’da stada gittiniz. Statta biz Fenerbahçe’nin haklarını savunacağız dediler. Takımı ligden çekeceğiz dediler. Herkes bu konuşmaların yapılacağını beklerken, kendi kafalarında olan Şanlıurfa’da Süper Kupa maçına U19 takımını çıkarmakla alınacak cezaları kongreye yıkmaya çalıştılar korkaklar. Kendileri yine aday olabilmek, yönetici olabilmek için oradaki konuyu kongreye bağladılar. U19 Takımına tarih boyunca unutamayacakları eziyet yaptılar.

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        Fenerbahçe her yerde formasını koysan kazanmak için oynar. Bunun aksi düşünülemez. 1919’larda ve öncesinde Siyah Çoraplılardan beri gasplara uğramış kulübüz. Kuvayımilliye hareketinin öncüleriyiz. Biz cephaneye silah götüren ataların çocuklarıyız. 3 Temmuz’da da bunu gösterdik. 3 Temmuz’da sarı lacivert duvara tosladılar" ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE HALKIN TAKIMIDIR"

        Görev yaptıkları dönemde alınan ve sahip olunan tesislere değinen Yıldırım, kulüp içerisindeki sorunları düzelteceğini belirterek şunları söyledi:

        "1998 yılında 1 oy farkla başkan olduk. Ondan sonra Fenerbahçe 1 metrekare malı yok denilen yerde 45-46 tane yerde yer yaptık. Malların bir kısmını sattılar. Fenerbahçe bu kulübü bu malları satmaya muhtaç değildir. Yarın yapılacak genel kurulda 12. ve 13. maddelerde oylamada ben reddedeceğim. Bir şey satılacaksa sizden onay alacaklar. Ben itiraz edeceğim, sizler de itiraz edin. Fenerbahçe’de demokrasi yok. ‘Ben divan başkanı ile çalışmam’ diyor. Şekip Bey (Mosturoğlu) federasyonda Fenerbahçe’yi temsil eden başkan vekiliydi. Bizimle beraber çalıştı hepimiz gibi metriste yattı. Yüksek divan başkanlığına aday oldu seçildi. Nerede sosyal tesis varsa Fenerbahçelilere kapattın. Şunu bil, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Sizlerin parası bunu almaya yetmez. Memleket elden gidiyor dedim, dikkat edin Fenerbahçe de elden gidiyor dikkat edin. 1 dönem istiyorum. Orada her şeyi düzelteyim. Sonra içinizden heyet çıksın, gelsin aday olsun. Her yerde söyledim; 60 bin üyesi olan kulüpte başkan adayı çıkmıyorsa bu hepimizin ayıbıdır. Boynumun borcu olsun temsilci üyelerin sorununu düzelteceğim. Çünkü temsilci üyeliği ben başlattım."

        "BEYAZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

        Başkanlığa yeniden gelmesi halinde ilk yılında şampiyon olamazsa kongreye gideceğini tekrarlayan Yıldırım, "Kombineler, devir işlemleri; sonuçları ne olursa olsun kaldıracağım. Stadı ya 65 bin ya da 70 bin kişiliğe çıkaracağım. Biz şahıs olarak Fenerbahçe’nin üzerinde olamayız. Ali Koç, Fenerbahçe’nin gücünü gördüğü için bu sıkıntıları yaşadı. 4 sene bizim, 6 sene onların başarısızlığı. Bu sene şampiyon olmaya söz veriyorum. Şampiyon yapamazsam 1 sene sonra kongreye giderim. Teknik direktör adını ben lanse ettim. Onların kalemşörleri yazdılar, sonra kendileri getirdiler. Ben geleceğim, yine yazmaya başlayacaklar. Bunlar Fenerbahçeli değil, Fenerbahçeli olduğunu zannederler. Bunlar benim gönderdiklerimi getirdiler. Fenerbahçe Kulübü tarihinin her döneminde güçlüdür. Fenerbahçe’nin gücü sizlersiniz. Beyaz bir sayfa açacağız. Hepimiz bir araya geleceğiz. Kendisini Fenerbahçe’den büyük görmeyen, gerekirse Fenerbahçe’nin kapısında bekçi olan ben bu göreve talibim. Sizden destek bekliyorum. Yaşasın Fenerbahçe, yaşasın Fenerbahçeliler" diye konuştu.

        Konuşmaların sonunda Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde yer alan isimler sahneye davet edilerek toplu fotoğraf çekildi.

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