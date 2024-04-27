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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe tesislerinde

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimine katılan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra tesislere geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:52
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          Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına geldi.

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          Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

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          Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

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