'Aziz' ve 'Pierre' arasında büyük yüzleşme!

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Aziz ile Efnan'ın birbirine sıkı sıkı sarıldığı tanıtımda Aziz'in "İyi ki gitmedin" sözleri dikkat çekerken Efnan'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerine dokunuyor.

Pierre tarafından tehdit edilen Efnan'ın bu çıkmazdan nasıl kurtulacağı merak konusu olurken Adem'in Dilruba'yı öldürmeye kalkıştığı haberi şok etkisi yaratıyor. Payidar ailesi Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenirken, "Dilruba bebeğini kaybetti mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

Aziz ile Pierre'in karşı karşıya geldiği anlarda ise nefesler tutuluyor. Aşık bir adam olduğunu söyleyen Pierre, Aziz'i kışkırtırken ikisi arasında yaşanacaklar şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

AZİZ'İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efnan, elindeki mektup açacağını saplayacağı sırada Pierre'in ani hamlesiyle kıskıvrak yakalandı. Pierre'den kurtulmaya çalışırken elini kesen Efnan acı içinde kıvranırken yüzüklerini de düşürdü. Pierre, Efnan'ın gitmesine izin verdi. Pierre'in yanından korku içinde ayrılan genç kadın, yüzüklerini düşürdüğünü fark etse de gözyaşları içinde Aziz'e koştu. Efnan, Aziz'in kurtulmasıyla rahat bir nefes alırken, tüm şehirde bağımsızlık sevinci yaşandı.

Aziz'in kendine geldiğini öğrenen Dilruba ise gitmekten vazgeçti. Yaşadıkları karşısında daha fazla dayanamayan Dilruba Aziz'e, Adem'den boşanmak istediğini söyledi. Antakya'ya ilk halı makinesini getiren Kenan, Galip'in atölyesinde halkın merak dolu bakışları arasında makine halısı yapmaya başladı. Aziz'in yokluğunda çoğu şey değişmişti. Maksude Kenan'la evlenirken, Adem atölyedeki işçileri tehdit ederek hisselerini almıştı. Üstelik birlikte iş yapacakları amcası Galip, bu işten vazgeçmişti.

Bütün şehir makine halısı için sıraya girince, Aziz'in siparişleri tek tek iptal olmaya başladı. Her şeye rağmen makinenin gelişini halı dokuma sanatına tehdit olarak gören Aziz, makineyi kendi atölyesine sokmamaya kararlıydı. Adem'le evliliğinde artık sona gelen Dilruba, hamile olduğunu anlayınca büyük bir çıkmaza girdi. Yüzüklerini bir türlü alamayan Efnan ise çareleri tükenince Pierre'in evine gizlice girmeye çalıştı. Ancak yüzükleri bulamadığı gibi Pierre'e de yakalandı. Canına tak eden Efnan isyan etse de Pierre'in teklifiyle yine şoke oldu.

Pierre, doğum gününü Efnan'la birlikte geçirme şartıyla yüzükleri vereceğini söyledi. Adem'in aldığı halı dokuma makinesini gören Aziz, halıların şehrin kimliğini yansıttığını ifade eden sözleriyle halkı etkisi altına almayı başardı. Aziz, sermayesinin yok olacağını bile bile halkın makineyi devirmesine izin verdi. Ancak Pierre bu mutluluğa da gölge düşürmeye kararlıydı. O sırada Dilruba'nın hamile olduğunu ancak çocuğu aldırmak istediğini anlayan Efnan her yerde onu aradı. Efnan'dan Dilruba'nın hamile olduğunu öğrenen Adem neye uğradığını şaşırdı.

Adem, karısını buldu ancak Dilruba çocuğu düşürmesine, hatta bir daha anne olamamasına neden olabilecek ilacı çoktan içmişti. Efnan'ın davetine gelmemesi üzerine şovuna başlayan Pierre, İdare Binası'nın önünde Aziz ve Efnan'ın karşısına geçerek ilişkilerini derinden sarsacak bir hamle yaptı. Efnan'a yüzükleri iade etmek için buluşacaklarını söyleyen Pierre, elindeki kutuyu açınca Aziz büyük bir şok yaşadı. Finalde Efnan'ın yüzüklerinin Pierre'de olduğunu anlayan Aziz, dehşet içinde sevdiği kadına bakarken; ikilinin bu sorunun üstesinden nasıl geleceği merak konusu oldu.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle 15 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



İşte Aziz'in 21. Bölüm Tanıtımı;