Aziz ve Dilruba'nın imkansız aşkı için bir çıkış yolu var mı?

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Geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile Cuma akşamının en çok izlenen dizisi olan Aziz'in yeni bölümü için nefesler tutuldu. Merak dolu gelişmelerin yaşanacağı 2. bölümde tüm gözler Aziz (Murat Yıldırım) ve Dilruba (Damla Sönmez) arasında yaşanacaklara kilitlendi. Birbirinin ilk aşkları olan ikilinin her şeye rağmen yeniden bir araya gelip gelemeyecekleri büyük merak konusu oldu.

Aziz ile Dilruba arasında yaşanan tutku ve romantizm dolu anlar şimdiden heyecan ve beklentiyi arttırdı. Peki Dilruba, gözlerinin önünde kuzeni ile nişanlanırken Aziz, doğduğu topraklarda kalmayı mı tekrar gitmeyi mi tercih edecek?

Bu sorunun cevabı ve çok daha fazlası yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de.