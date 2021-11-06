'Aziz' ekran yolculuğuna zirvede başladı!

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'Aziz', dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 5.39 izlenme oranı (rating), 13.79 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, TOTAL'de 5.05 izlenme oranı (rating), 12.92 izlenme payı (share), AB'de 3.86 izlenme oranı (rating), 11.04 izlenme payı (share) elde Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da taçlandıran dizi izleyicinin övgü dolu yorumlarını aldı ve #Aziz etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olan Aziz dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Antakya'nın en büyük halı üreticisi ve Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz Payidar'ın refah ve ışıltı dolu hayatı Fransız güçleri komutanı Pierre'in oğlu Andre'yi öldürmesiyle altüst oldu. Aziz, Andre'nin bir köylü kızına saldırdığını görünce kızı kurtarabilmek için onu vurdu. Bu olay üzerine Aziz, babasının ısrarıyla şehri terk etmek zorunda kaldı. Mal taşıyan bir kervan ile şehirden ayrılan Aziz, bir süre sonra kervana yapılan bir saldırıda yaralandı. Herkes Aziz'in öldüğünü düşünürken Aziz, 2 yıl sonra Antakya'ya geri döndü. Ancak döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildi. Babası ölmüştü, ellerindeki her şey satılmıştı. Büyük aşkı Dilruba ise kuzeni Adem Payidar ile evlenme kararı almıştı.

İşte Aziz'in hayatını değiştiren o an;

AZİZ VE DİLRUBA AŞKI DİZİYE DAMGASINI VURDU

Aziz ve Dilruba'nın aşk hikayesi izleyenleri ilk bölümde etkisi altına aldı. Aziz Payidar ile Antakya'da güzelliğiyle nam salmış Dilruba'nın uyumu seyircinin büyük beğenisini kazandı. Aziz'in şehri terk etmeden önce büyük aşkı Dilruba ile vedalaştığı sahne ise duygu dolu anlara imza attı. Dilruba, Aziz'den başka kimseyi sevmeyeceğine ve onu bekleyeceğine dair söz verdi. Ancak Aziz, Antakya'ya geri döndüğünde aşkıyla ilgili de büyük bir sınavla karşı karşıyaydı.

"Gökteki aya, dağlara yemin ederim seni bekleyeceğim..."

DİLRUBA, BÜYÜK AŞKI AZİZ'E KAVUŞABİLECEK Mİ?

Aziz'in gelişi Antakya'da büyük ses getirirken Dilruba'nın hayatını da tamamen etkiledi. Aziz'i gördükten sonra kalbi yeniden aşkla atmaya başlayan Dilruba, Adem'den evliliklerini düşünmek için zaman istedi. Çünkü Dilruba, gerçek aşkı Aziz'le birlikte olmak istiyordu ancak maddi durumlarının kötüye gitmesi, annesi ve Galip Payidar'ın evlenecek olması bu kavuşmanın önündeki engeldi. Dilruba her şeye rağmen Aziz'e bir mektup yazarak onunla olmak istediğini söyledi. Mektup Aziz'in eline ulaştı. Aziz, Dilruba'ya gidip gitmeyecek mi diye merakla beklenirken köylü kızı Efnan'ın mücadelesi Aziz'in karşısına çıktı.

"Aziz beni seviyor!"

AZİZ, EFNAN'I KURTARDI

Efnan, babası ve babasının zorla onu verdiği adamdan kaçmaya çalışıyordu. Bu sırada onu gören Aziz, Efnan'a yardım etti. Erkek kılığında kaçan Efnan, Aziz'in yardım elini tuttu. Finalde Dilruba, mektupta yazdığı yere Aziz'i görme umuduyla giderken karşısında Adem'i görünce şoke oldu. Aziz ise bu sırada erkek kılığında kaçan Efnan'ı kurtarmaya çalışıyordu. Efnan eve geri dönmemek için kayalıklardan atladı. Aziz de peşinden onu kurtarmak için atladığında karşısında güzel bir köylü kızı buldu. İkisinin bu karşılaşmasının ardından olacaklar şimdiden merakla bekleniyor. İzleyicinin merak ettiği bir diğer konu ise, "Dilruba, büyük aşkı Aziz'e kavuşabilecek miydi?"

"Ölürüm daha iyi..."

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

İzleyiciyi etkisi altına alan Aziz'in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Efnan'ın Aziz ile birlikte gittiği tanıtımda Dilruba'nın Adem'e ateş etmesi izleyenleri şoke ediyor. Olayın ardından Aziz'in yanına giden Dilruba, evde Efnan'ı görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. "Efnan'ın gelişi Aziz'in hayatını nasıl etkileyecek?" sorusunun yanıtı ve Dilruba ile Aziz aşkında yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 2. Bölüm Tanıtımı;